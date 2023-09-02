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Тюменский инвалид отсудил у соцслужбы 80 тысяч рублей за синяк

Тюменский инвалид отсудил у соцслужбы 80 тысяч рублей за синяк

2 сентября 2023, 10:15
Фото: 1MI
Социальная заплатит 80 тысяч рублей компенсации морального вреда жительнице Тюмени с инвалидностью первой группы. По вине сотрудников, тюменка получила травму.

По данным суда, инцидент произошел в марте этого года. Специализированная организация по работе с инвалидами «Социальное такси» по направлению поликлиники обязалась доставить женщину-инвалида в областную больницу на магнитно-резонансную томографию и обратно. Однако по пути домой при выгрузке инвалида из машины один из сотрудников резко опрокинул каталку вправо.

В итоге каталка завалилась на бок, женщина ударилась головой о бетонную площадку подъезда своего дома. На лбу у тюменки образовалась огромная гематома. Вызванные врачи скорой помощи диагностировали сотрясение головного мозга и предложили снова доставить пациентку на КТ для обследования, но женщина отказалась, и ее оставили дома до прихода участкового врача.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени отсудила у ПАТП 600 тысяч за падение в автобусе вследствие резкого торможения. Женщина получила перелом плеча.

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