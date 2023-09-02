Тюменский инвалид отсудил у соцслужбы 80 тысяч рублей за синяк

По данным суда, инцидент произошел в марте этого года. Специализированная организация по работе с инвалидами «Социальное такси» по направлению поликлиники обязалась доставить женщину-инвалида в областную больницу на магнитно-резонансную томографию и обратно. Однако по пути домой при выгрузке инвалида из машины один из сотрудников резко опрокинул каталку вправо.