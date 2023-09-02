Тюменский инвалид отсудил у соцслужбы 80 тысяч рублей за синяк

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По данным суда, инцидент произошел в марте этого года. Специализированная организация по работе с инвалидами «Социальное такси» по направлению поликлиники обязалась доставить женщину-инвалида в областную больницу на магнитно-резонансную томографию и обратно. Однако по пути домой при выгрузке инвалида из машины один из сотрудников резко опрокинул каталку вправо.
В итоге каталка завалилась на бок, женщина ударилась головой о бетонную площадку подъезда своего дома. На лбу у тюменки образовалась огромная гематома. Вызванные врачи скорой помощи диагностировали сотрясение головного мозга и предложили снова доставить пациентку на КТ для обследования, но женщина отказалась, и ее оставили дома до прихода участкового врача.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени отсудила у ПАТП 600 тысяч за падение в автобусе вследствие резкого торможения. Женщина получила перелом плеча.