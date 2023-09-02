Тюменские власти сообщили, когда включат отопление

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В настоящее время территориальные сетевые организации продолжают работы по подготовке объектов электросетевого хозяйства к зиме: проведен ремонт более 1 200 километров сетей и 1 670 объектов электроснабжения.
Ведутся работы по реконструкции муниципальных котельных в Матмасы и Рощино — там предстоит отремонтировать 13 километров сетей.
Судя по прогнозу погоды, отопительный сезон начнется в Тюмени в 20-х числах сентября — с 22 сентября в областной столице похолодает до +2…+8. В ближайшие дни синоптики обещают потепление до +18…+20.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на это неделе завершился седьмой этап опрессовочных работ. Система теплоснабжения к отопительному сезону 2023–2024 годов полностью готова.