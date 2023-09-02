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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Тюменские власти сообщили, когда включат отопление

Тюменские власти сообщили, когда включат отопление

2 сентября 2023, 09:59
Фото: 1MI
Чиновники пояснили, что отопительный сезон начнется не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого температура воздуха не поднимется выше 8 градусов.

В настоящее время территориальные сетевые организации продолжают работы по подготовке объектов электросетевого хозяйства к зиме: проведен ремонт более 1 200 километров сетей и 1 670 объектов электроснабжения.

Ведутся работы по реконструкции муниципальных котельных в Матмасы и Рощино — там предстоит отремонтировать 13 километров сетей.

Судя по прогнозу погоды, отопительный сезон начнется в Тюмени в 20-х числах сентября — с 22 сентября в областной столице похолодает до +2…+8. В ближайшие дни синоптики обещают потепление до +18…+20.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на это неделе завершился седьмой этап опрессовочных работ. Система теплоснабжения к отопительному сезону 2023–2024 годов полностью готова.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Отопление#Отопительный сезон
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