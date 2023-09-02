Тюменская прокуратура обеспечила гражданам бесплатную парковку у ТЦ «Пригородный»

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
По результатам проверки выяснилось, что предприниматель, не имея правоустанавливающих документов, установил с юго-восточной части торгового центра «Пригородный» ограждающие устройства парковки на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности.
В результате прокурорского вмешательства незаконно установленные ограждающие устройства демонтированы, а бизнесмен привлечен к административной ответственности.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени выставили на продажу за 10 миллионов рублей 30 машиномест на подземной парковке в Тюменской слободе. Стоимость одного парковочного места составляет 340 тысяч рублей.