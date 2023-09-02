nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Тюменская прокуратура обеспечила гражданам бесплатную парковку у ТЦ «Пригородный»

Тюменская прокуратура обеспечила гражданам бесплатную парковку у ТЦ «Пригородный»

2 сентября 2023, 05:52
Фото: 1MI
Тюменцы отвоевали у предпринимателя бесплатную парковку у торгового центра «Пригородный» благодаря вмешательству прокуратуры. Горожане обратились в ведомство с жалобами на данное самоуправство.

По результатам проверки выяснилось, что предприниматель, не имея правоустанавливающих документов, установил с юго-восточной части торгового центра «Пригородный» ограждающие устройства парковки на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности.

В результате прокурорского вмешательства незаконно установленные ограждающие устройства демонтированы, а бизнесмен привлечен к административной ответственности.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени выставили на продажу за 10 миллионов рублей 30 машиномест на подземной парковке в Тюменской слободе. Стоимость одного парковочного места составляет 340 тысяч рублей.

Читайте также:
Парковку у тюменского Драмтеатра готовят к платному режиму работыВласти продают парковку в Тюменской слободе за 10 миллионов рублейАдминистрация Тюмени заработала на платных парковках более 38 миллионов рублей
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Прокуратура#Новости тюмени#Парковки#Платные парковки
Подпишитесь
Дикий кадровый голод: в школах Тюменской области не хватает более 700 учителей
Вчера, 01:07
«Теперь только для богатых?»: смогут ли тюменцы позволить себе такси после реформы?
Вчера, 06:05
«Отрыв перед уроками»: как тюменские школьники отметили 1 сентября
Вчера, 09:50
Литровая банка меда или килограмм малины? Что полезнее осенью на тысячу рублей
Вчера, 01:09
«Санаторий лучше Турции»: секреты отдыха в «бабушкиной» среде от первого лица
Вчера, 01:00
«Съемка запрещена?»: с 1 сентября водителей авто с регистратором будут штрафовать
Вчера, 07:57