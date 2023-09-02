Мобилизованный тюменец сбежал из военной части ради своей девушки

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Молодой человек пояснил, что сбежал он ради того, чтобы подольше побыть со своей девушкой перед отправкой в зону специальной военной операции. Также отметил, что планировал вернуться в воинскую часть. Правда, так и не сделал этого в течение 8 месяцев — в бегах он находился в октября по май. В мае его нашли силовики и доставили в отделение полиции.
В деле разбирались в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону. Тюменцу назначили наказание в виде лишения свободы на 5,5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина планируют обжаловать приговор, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованного жителя Тюменской области приговорили к 6 годам тюрьмы за попытку зарубить сослуживца топором. Инцидент произошел 31 января этого года в Воронежской области.