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Мобилизованный тюменец сбежал из военной части ради своей девушки

Мобилизованный тюменец сбежал из военной части ради своей девушки

2 сентября 2023, 07:09
Фото: 1MI
Молодого человека приговорили к 5,5 годам лишения свободы за самовольное оставление службы. Боец сбежал из пункта временной дислокации.

Молодой человек пояснил, что сбежал он ради того, чтобы подольше побыть со своей девушкой перед отправкой в зону специальной военной операции. Также отметил, что планировал вернуться в воинскую часть. Правда, так и не сделал этого в течение 8 месяцев — в бегах он находился в октября по май. В мае его нашли силовики и доставили в отделение полиции.

В деле разбирались в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону. Тюменцу назначили наказание в виде лишения свободы на 5,5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина планируют обжаловать приговор, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованного жителя Тюменской области приговорили к 6 годам тюрьмы за попытку зарубить сослуживца топором. Инцидент произошел 31 января этого года в Воронежской области.

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