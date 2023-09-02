Мобилизованный тюменец сбежал из военной части ради своей девушки

Молодой человек пояснил, что сбежал он ради того, чтобы подольше побыть со своей девушкой перед отправкой в зону специальной военной операции. Также отметил, что планировал вернуться в воинскую часть. Правда, так и не сделал этого в течение 8 месяцев — в бегах он находился в октября по май. В мае его нашли силовики и доставили в отделение полиции.