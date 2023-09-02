К 1 сентября Ямал восстановил пять школ в Волновахском район

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В 2023 году ямальцы продолжили восстановление объектов инфраструктуры в подшефном Волновахском районе ДНР. Так, 1 сентября для ребят открыли свои двери пять обновленных школ.
Образовательные учреждения находятся в селах Прохоровка, Вольное и Хлебодаровка, поселке Новотроицкое. Все они были частично разрушены в ходе обстрелов населенных пунктов. Чтобы успеть подготовить школы к 1 сентября специалисты Ямала работали в несколько смен, — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
На объектах рабочие обновили фасад, восстановили стены, кровлю, проложили новые коммуникации и установили сантехнику, выполнили чистовую отделку. А в Хлебодаровске, где школа серьезно пострадала от массированных атак, ямальские специалисты заново отстроили цокольный этаж, заменили входные группы и отопительные системы. Также строители не обошли вниманием благоустройство территорий.
Всего в республике в этом году ремонтируется или уже отремонтировано более 220 образовательных организаций. 15 месяцев назад, когда все начиналось, мы и представить себе не могли таких темпов восстановления. Значительную помощь оказывают регионы-шефы и в оснащении образовательных организаций, продолжая поставлять в них компьютерные классы, наглядные пособия, государственную символику, спортивный инвентарь, школьную мебель, оборудование для пищеблоков, учебную литературу и, если честно, еще много чего другого, чего мы и наши учебные заведения раньше просто не имели и не видели. Это очень важно, что коллеги не только строят, но и создают условия для обучения наших детей, — сообщил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Напомним, все работы проходят с учетом современных требований и стандартов: каждую школу оснастили техникой, мебелью и необходимым инвентарем. Восстановление детских объектов находится под пристальным вниманием губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.