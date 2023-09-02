К 1 сентября Ямал восстановил пять школ в Волновахском район

На объектах рабочие обновили фасад, восстановили стены, кровлю, проложили новые коммуникации и установили сантехнику, выполнили чистовую отделку. А в Хлебодаровске, где школа серьезно пострадала от массированных атак, ямальские специалисты заново отстроили цокольный этаж, заменили входные группы и отопительные системы. Также строители не обошли вниманием благоустройство территорий.