Еду для тюменского губернатора Моора проверят сальмонеллу и стафилокок

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Информация об этом опубликована в тендере, размещенном на портале Госззакупки. Проверять продукты будут в период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года.
«Услуги по отбору проб и исследованию пищевых продуктов. Место оказания: Тюмень, улица 25-го Октября, 13, Тюменский район, 186 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги „Байкал“», — указано в документах.
По данным адресам находятся резиденции губернатора Тюменской области Александра Моора. Подрядная организация уже определена — с компанией заключен контракт стоимостью немногим более 3,6 тысяч рублей. Начальная стоимость лота составляла 60 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти потратят 40 миллионов рублей из бюджета на авиаперевозки VIP-персон. Полеты будут осуществляться как на территории России, так и за ее пределами.