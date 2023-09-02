Дожди не спасли Туру: река продолжает мелеть

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:34
И, судя по прогнозу погоды в Свердловской области, где находится исток Туры, в ближайшие дни река продолжит мелеть. Метеорологи обещают непродолжительные дожди только в конце следующей недели.
По словам тюменского ученого, директора Института наук о Земле ТюмГУ Виталия Хорошавина, для того, чтобы вода в Туре поднялась, требуются обильные осадки в Нижнем Тагиле — тюменские дожди не помогут.
По информации центра регистра и кадастра, 2 сентября минимальный уровень воды в Туре, -75 сантиметров, был зарегистрирован в прошлом году, максимальный, 330 сантиметров, в 2015 году. Средний уровень в начале сентября должен составлять 90 сантиметров над нулем поста.
Ранее «Наш город» писал, что в 2023 и 2024 годах в Тюмени не будут проводить мероприятий по оздоровлению Туры — на это не предусмотрено средств в федеральном бюджете. А поскольку Тура является федеральной собственностью, согласно Водному Кодексу РФ, работы по ее очистке могут быть проведены только за счет средств федерального бюджета.