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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:34

Дожди не спасли Туру: река продолжает мелеть

Дожди не спасли Туру: река продолжает мелеть

2 сентября 2023, 06:29
Фото: nashgorod.ru
После краткосрочного повышения, вызванного дождями, на территории Свердловской и Тюменской областей, уровень воды в Туре вновь начал падать. За последние сутки он понизился на 2 сантиметра и установился на отметке -78 сантиметров над нулем гидропоста.

И, судя по прогнозу погоды в Свердловской области, где находится исток Туры, в ближайшие дни река продолжит мелеть. Метеорологи обещают непродолжительные дожди только в конце следующей недели.

По словам тюменского ученого, директора Института наук о Земле ТюмГУ Виталия Хорошавина, для того, чтобы вода в Туре поднялась, требуются обильные осадки в Нижнем Тагиле — тюменские дожди не помогут.

По информации центра регистра и кадастра, 2 сентября минимальный уровень воды в Туре, -75 сантиметров, был зарегистрирован в прошлом году, максимальный, 330 сантиметров, в 2015 году. Средний уровень в начале сентября должен составлять 90 сантиметров над нулем поста.

Ранее «Наш город» писал, что в 2023 и 2024 годах в Тюмени не будут проводить мероприятий по оздоровлению Туры — на это не предусмотрено средств в федеральном бюджете. А поскольку Тура является федеральной собственностью, согласно Водному Кодексу РФ, работы по ее очистке могут быть проведены только за счет средств федерального бюджета.

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