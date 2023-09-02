Дожди не спасли Туру: река продолжает мелеть

Ранее «Наш город» писал, что в 2023 и 2024 годах в Тюмени не будут проводить мероприятий по оздоровлению Туры — на это не предусмотрено средств в федеральном бюджете. А поскольку Тура является федеральной собственностью, согласно Водному Кодексу РФ, работы по ее очистке могут быть проведены только за счет средств федерального бюджета.