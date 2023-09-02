Администрация Тюмени установила срок сноса долгостроя на Герцена

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Подрядчик приступил к работам в апреле этого года.
Ранее городская мэрия заключала контракт на снос долгостроя на Герцена со свердловской фирмой ООО «ТехЭнергоРесурс». Подрядчик должен был провести все работы в период с мая 2021 по июнь 2022 года. Затем сроки были сдвинуты на май 2023 года. Однако в середине марта стало известно, что администрация Тюмени расторгла контракт со свердловчанами. «ТехЭнергоРесурс» проводил все работы бесплатно.
Ранее «Наш Город» писал, что недостроенное здание на Герцена — Камышинской было признано самовольной постройкой в 2019 году. Застройщика обязали снести строение за 366 дней. Однако этого так и не произошло.