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Администрация Тюмени установила срок сноса долгостроя на Герцена

Администрация Тюмени установила срок сноса долгостроя на Герцена

2 сентября 2023, 04:44
Фото: 1MI
Долгострой в границе улиц Герцена — Камышинской — Смоленской — Дзержинского снесут до марта 2024 года. Такие сроки прописаны в контракте, заключенном администрацией Тюмени с ООО «Град строй».

Подрядчик приступил к работам в апреле этого года.

Ранее городская мэрия заключала контракт на снос долгостроя на Герцена со свердловской фирмой ООО «ТехЭнергоРесурс». Подрядчик должен был провести все работы в период с мая 2021 по июнь 2022 года. Затем сроки были сдвинуты на май 2023 года. Однако в середине марта стало известно, что администрация Тюмени расторгла контракт со свердловчанами. «ТехЭнергоРесурс» проводил все работы бесплатно.

Ранее «Наш Город» писал, что недостроенное здание на Герцена — Камышинской было признано самовольной постройкой в 2019 году. Застройщика обязали снести строение за 366 дней. Однако этого так и не произошло.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Снос домов#Долгострои
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