Администрация Тюмени установила срок сноса долгостроя на Герцена

Ранее городская мэрия заключала контракт на снос долгостроя на Герцена со свердловской фирмой ООО «ТехЭнергоРесурс». Подрядчик должен был провести все работы в период с мая 2021 по июнь 2022 года. Затем сроки были сдвинуты на май 2023 года. Однако в середине марта стало известно, что администрация Тюмени расторгла контракт со свердловчанами. «ТехЭнергоРесурс» проводил все работы бесплатно.