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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Водитель в реанимации: в Тюмени на Объездной дороге столкнулись самосвалы

Водитель в реанимации: в Тюмени на Объездной дороге столкнулись самосвалы

1 сентября 2023, 11:02
Фото: 1MI
В областной столице на Объездной дороге столкнулись грузовики. На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

Авария произошла 1 сентября в 11:00. Серьёзно пострадал водитель отечественного самосвала.

«Вызов поступил 1 сентября в 11:17, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:19. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь, состояние тяжелое», — сообщили «Нашему городу» в депздраве.
Фото: ВК ЧП Тюмень

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе около Шадринска погибла женщина. Её семья ехала во внедорожнике, машина врезалась в самосвал. Известно, что в аварии пострадала семья учителя математики из ХМАО.

Погибла женщина: на тюменской трассе внедорожник влетел в припаркованный самосвал
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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