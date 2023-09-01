Водитель в реанимации: в Тюмени на Объездной дороге столкнулись самосвалы

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Авария произошла 1 сентября в 11:00. Серьёзно пострадал водитель отечественного самосвала.
«Вызов поступил 1 сентября в 11:17, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:19. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь, состояние тяжелое», — сообщили «Нашему городу» в депздраве.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе около Шадринска погибла женщина. Её семья ехала во внедорожнике, машина врезалась в самосвал. Известно, что в аварии пострадала семья учителя математики из ХМАО.