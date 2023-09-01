Вдохновили Иванушки International: тюменский бизнесмен рассказал, как стал богатым

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Тюменский бизнесмен и глава риэлтерской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться на своем жизненном пути. Осенью 2002 года предприниматель метался по городу в поисках 200 тыс рублей. Хусаинов хотел выкупить долю в агентстве. И тогда даже не думал, что станет единственным собственником «Этажей» и что эта фирма принесет ему такие доходы. По данным компании, за прошлый год сотрудники риэлтерской фирмы заключили контракты на сумму более 600 млрд рублей. Выручка от сделок составила 14 млрд рублей.
Журналу Forbes тюменец рассказал, что мечтает о том, чтобы через 4 года компания стоила 60 млрд рублей.
В 2000-м году компанию основали Ильдар вместе со своей матерью, а также их приятели и бизнес-партнеры Галина Максимова и ее сын Андрей.
— У нас не было никаких стратегий, целей, но и страха тоже не было — это важно, — вспоминает Хусаинов. — Денег, впрочем, тоже не было, поэтому на первом этапе мы объединились с партнерами. Сейчас трудно представить, что тогда был за рынок. Новостроек почти не было, ипотеки не было. Никаких баз и программного обеспечения — ничего из того, к чему мы привыкли сейчас. Квадратный метр стоил 3000–4000 рублей, но кредиты давали под 50–70% годовых. Естественно, их никто не брал, — рассказал бизнесмен.
Партнерские отношения закончились через два года, в результате каждая семья озвучила сумму, за которую готова расстаться с долей в компании. Так, полные права на бизнес перешли Хусаиновым. Галина и Андрей Максимовы почти сразу открыли собственное агентство недвижимости. По данным «СПАРК-Интерфакса», Андрей Максимов числился совладельцем ООО «Этажи» до 2011 года, но еще 15 декабря 2002 года он зарегистрировал ООО «МХ». Максимов стал его генеральным директором, а позже совладельцем в равных долях с матерью, агентство просуществовало до 2019 года.
Предприниматель признается, что на выбор названия повлияло творчество известных исполнителей. Их песня «Этажи» вдохновила Хусаинова. Кроме того, тюменец хотел вложить в смысл названия компании идею подъема.
За восемь лет бизнесменам удалось превратить «Этажи» в крупнейшее риэлторское агентство. Штат также увеличился. В 2010 году Хусаинов решил, что его бизнесу нужно расширяться. Так, он открыл филиал в Сургуте. Затем риэлторское агентство появилось во многих городах страны. На сайте «Этажей» размещена информация, что компания присутствует в 243 городах, в ней работает более 20 000 сотрудников и риелторов.
Хусаинов признается, что всегда считал себя целеустремлённым и талантливым. Так, в 2011 году владелец компании ездил в США, чтобы побывать у компании-конкурента, которую он считал лучшей. После поездки владелец «Этажей» осознал, что их компания настолько мощная во всех смыслах, что все конкуренты отстают на несколько шагов.
В мае этого года Хусаинов озадачил тюменцев, сообщив, что хочет перенести главный офис компании в другой город. И несмотря на многочисленные признания в любви родному городу, бизнесмен признался, что ему сложно работать в этом регионе. Дело в том, что у него начались проблемы с налоговой службой.
— Риелторы в агентствах часто оформляются не как штатные сотрудники, а как ИП, и это совершенно другие налоги. Мы все тут, затаившись, ждем момента, признают ли это налоговой оптимизацией, — рассказал топ-менеджер агентства.
Дело в том, что по упрощенной системе налогообложения, ИП должен платить всего лишь 6%. В сфере купли-продажи недвижимости компании с помощью ИП оптимизируют налоги, страховые и социальные взносы. Сотрудники риэлторской компании получают определенные бонусы от сделок. Такие действия представители налоговых служб могут засчитать за уклонение от выплаты налогов.
Однако вскоре появилась информация о том, что Хусаинов обратился к федеральном налоговой службе, поскольку ему не понравилось взаимодействие с региональными представителями. Позднее бизнесмен сообщил подписчикам своего TG-канала о том, что за прошедший 2023 год он заплатит налогов на сумму около 2 млрд. рублей. Однако речь идет не о выплатах самой компании «Этажи», а о совокупных платежах компании, ее дочерних структурах и риелторах-ИП. Тюменец раскритиковал российскую систему налогообложения, однако при этом претензий к использованию ИП он не имеет.
— В ближайшие год-два должна произойти трансформация налоговой системы в сфере услуг. И не одни мы так считаем. Мы сейчас направляем предложение в Совет Федерации и в Госдуму: НДС нужно заменять, например, налогом с оборота. Сейчас маржа агентств недвижимости 11–12%. Куда нам платить 20% с рубля? А еще там все другие налоги. Если по такой модели работать, то чуть ли не 35% с выручки ты сразу должен отдать, — сообщил предприниматель.
Несмотря на то, что «Этажи» — одна из главных тюменских риэлтерских компаний, она все же получает шквал критики в свою сторону. Негативные отзывы идут от конкурентов и клиентов. Люди жалуются на работу агентов, на большие комиссии и на то, что риелторы навязывают тюменцам свои услуги. Сам Хусаинов относится к критике философски.
— С учетом большой доли нашей компании на рынке, естественно, в абсолютных значениях, отзывов много, однако процент негативных минимален, — уверен он. — А риелторы-новички — это отдельная история. Каждого риелтора мы обучаем и тестируем перед тем, как он начнет взаимодействовать с клиентом, плюс у него есть куратор. Мы все когда-то были новичками на работе и все совершали ошибки, задача компании — снизить их риск и защитить клиентов от любых ошибок, что мы и делаем, — сообщил бизнесмен.
Представители компании в других городах признаются, что их риелторы — нацеленные на результат профессионалы с большим опытом. Они знают, чего хотят и добиваются своего.