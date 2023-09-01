Вдохновили Иванушки International: тюменский бизнесмен рассказал, как стал богатым

Однако вскоре появилась информация о том, что Хусаинов обратился к федеральном налоговой службе, поскольку ему не понравилось взаимодействие с региональными представителями. Позднее бизнесмен сообщил подписчикам своего TG-канала о том, что за прошедший 2023 год он заплатит налогов на сумму около 2 млрд. рублей. Однако речь идет не о выплатах самой компании «Этажи», а о совокупных платежах компании, ее дочерних структурах и риелторах-ИП. Тюменец раскритиковал российскую систему налогообложения, однако при этом претензий к использованию ИП он не имеет.