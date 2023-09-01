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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

В тюменской многоэтажке уже три дня нет воды

В тюменской многоэтажке уже три дня нет воды

1 сентября 2023, 11:46
Фото: 1MI
Жители многоквартирного дома на улице Червишевский тракт, 15/4 уже несколько дней сидят без воды. Тюменцы проживающие рядом тоже жалуются на частые отключения.
«Третьи сутки у нас отсутствует и горячее и холодное водоснабжение, мы без воды. Звонили в управляющую компанию, но ответа нам так и не дали. Я с маленьким ребенком, которому нету даже года, элементарно не могу помыться и приготовить еду», — сообщает тюменка Анна М.
Фото: Скрин ЯндексКарты

В соседних зданиях тоже стали часто отключать воду.

«Два дня назад отключали свет и воду на 9 часов и это происходит часто тоже интересно куда обращаться», — отметила Маргарита В.

По данным «Нашего города», тюменцы обратились в Госжилинспекцию.

В середине августа тюменцы жаловались на дрифтеров. Люди не могут нормально уснуть. Данная ситуация сложилась на Войновке около ТЦ «ОКЕЙ», на улице Мельникайте и Одесской.

Дрифтеры мешают спать тюменцам в районе улицы Мельникайте
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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Вода
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