В тюменской многоэтажке уже три дня нет воды

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
«Третьи сутки у нас отсутствует и горячее и холодное водоснабжение, мы без воды. Звонили в управляющую компанию, но ответа нам так и не дали. Я с маленьким ребенком, которому нету даже года, элементарно не могу помыться и приготовить еду», — сообщает тюменка Анна М.
В соседних зданиях тоже стали часто отключать воду.
«Два дня назад отключали свет и воду на 9 часов и это происходит часто тоже интересно куда обращаться», — отметила Маргарита В.
По данным «Нашего города», тюменцы обратились в Госжилинспекцию.
В середине августа тюменцы жаловались на дрифтеров. Люди не могут нормально уснуть. Данная ситуация сложилась на Войновке около ТЦ «ОКЕЙ», на улице Мельникайте и Одесской.