Здесь есть смарт-доски и зона рекреации: в Тюмени открылась новая гимназия №4

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
На мероприятие прибыли глава городской администрации, прокурор Тюменской области и директор гимназии №4. В начальной школе второго корпуса на улице Арктической, 3, строители сделали отдельный вход. В классах есть современное оборудование, смарт-доски (на них можно писать и показывать видео). Шахматы будут стоять у малышей в каждом классе. В здании школы оборудована рекреация в виде деревянного домика, здесь можно поиграть в настольные игры.
«Директор гимназии Владимир Тарасов провел гостей по школе: показал просторную столовую на 600 мест, кабинет кулинарии, актовый зал со сценой, большой и малый спортивные залы с раздевалками и душевыми», — сообщает «Тюмень — наш дом».
Школа оборудована помещением для видеозаписывающей студии. Учителя могут дистанционно проводить уроки и записывать видеолекции и презентации. В библиотеке на третьем этаже обустроен читальный зал с зоной для коворкинга. Все ученики получат новые учебники.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская школа №22 корпус 2 нуждается в ремонте. В классах падает штукатурка, двери кабинетов очень старые. Косметический ремонт проводится в здании уже 10 лет, но ситуация не изменилась.