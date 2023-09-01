Здесь есть смарт-доски и зона рекреации: в Тюмени открылась новая гимназия №4

На мероприятие прибыли глава городской администрации, прокурор Тюменской области и директор гимназии №4. В начальной школе второго корпуса на улице Арктической, 3, строители сделали отдельный вход. В классах есть современное оборудование, смарт-доски (на них можно писать и показывать видео). Шахматы будут стоять у малышей в каждом классе. В здании школы оборудована рекреация в виде деревянного домика, здесь можно поиграть в настольные игры.