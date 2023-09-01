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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Здесь есть смарт-доски и зона рекреации: в Тюмени открылась новая гимназия №4

Здесь есть смарт-доски и зона рекреации: в Тюмени открылась новая гимназия №4

1 сентября 2023, 12:05
Фото: Тюмень - наш дом
В День знаний открылась гимназия № 4. Она расположена в южной части Тюмени в стремительно растущем микрорайоне Ямальский-2. Учебное заведение рассчитано на 1 200 детей.

На мероприятие прибыли глава городской администрации, прокурор Тюменской области и директор гимназии №4. В начальной школе второго корпуса на улице Арктической, 3, строители сделали отдельный вход. В классах есть современное оборудование, смарт-доски (на них можно писать и показывать видео). Шахматы будут стоять у малышей в каждом классе. В здании школы оборудована рекреация в виде деревянного домика, здесь можно поиграть в настольные игры.

«Директор гимназии Владимир Тарасов провел гостей по школе: показал просторную столовую на 600 мест, кабинет кулинарии, актовый зал со сценой, большой и малый спортивные залы с раздевалками и душевыми», — сообщает «Тюмень — наш дом».

Школа оборудована помещением для видеозаписывающей студии. Учителя могут дистанционно проводить уроки и записывать видеолекции и презентации. В библиотеке на третьем этаже обустроен читальный зал с зоной для коворкинга. Все ученики получат новые учебники.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская школа №22 корпус 2 нуждается в ремонте. В классах падает штукатурка, двери кабинетов очень старые. Косметический ремонт проводится в здании уже 10 лет, но ситуация не изменилась.

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#Общество#Александр Мязин#Школа#Новости тюмени#Тюменцы
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