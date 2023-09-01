В московском «Внуково» задерживается прилет рейса из Тюмени

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Актуальная информация появилась на сайте столичного аэропорта. По данным, размещенным на электронном табло, прилет воздушного судна Boeing 737-800 задерживается до 9.25 (мск. время). Прилет должен был совершиться в 7.50.
TG-канал Baza сообщает, что во «Внуково» и «Домодедово» объявлен план «Ковер». В связи с этим отменено 23 рейса, а 38 рейсов задержаны (как на прилет, так и на вылет).
Ранее мы писали, что в «Рощино» на семь часов задержали рейс из Тюмени в Сургут. Пассажиры жаловались, что за длительное время ожидания им не предложили еду и воду. Однако позднее эту информацию опровергли сотрудники аэропорта.
За последние несколько дней ситуация, касающаяся задержки рейсов, стала очень актуальной и острой. Тюменцы жалуются, что из-за непогоды не могут вовремя добраться до места назначения. Накануне мы сообщали, туман стал причиной задержкой 10 рейсов, вылетающих из «Рощино».