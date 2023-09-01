nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Рейс Тюмень-Москва задерживается из-за погодных условий.

В московском «Внуково» задерживается прилет рейса из Тюмени

1 сентября 2023, 04:24
Фото: 1MI
Рейс Тюмень-Москва задерживается из-за погодных условий.
Прилет воздушного судна компании Аэрофлот в Москву задерживается. В столичных аэропортах объявлен план «Ковер».

Актуальная информация появилась на сайте столичного аэропорта. По данным, размещенным на электронном табло, прилет воздушного судна Boeing 737-800 задерживается до 9.25 (мск. время). Прилет должен был совершиться в 7.50.

TG-канал Baza сообщает, что во «Внуково» и «Домодедово» объявлен план «Ковер». В связи с этим отменено 23 рейса, а 38 рейсов задержаны (как на прилет, так и на вылет).

Ранее мы писали, что в «Рощино» на семь часов задержали рейс из Тюмени в Сургут. Пассажиры жаловались, что за длительное время ожидания им не предложили еду и воду. Однако позднее эту информацию опровергли сотрудники аэропорта.

За последние несколько дней ситуация, касающаяся задержки рейсов, стала очень актуальной и острой. Тюменцы жалуются, что из-за непогоды не могут вовремя добраться до места назначения. Накануне мы сообщали, туман стал причиной задержкой 10 рейсов, вылетающих из «Рощино».

Читайте также:
В Тюмени продадут пустырь рядом с аэропортом РощиноВ Тюменском «Рощино» уничтожили 280 кг зараженных таджикских орехов и овощейСразу три рейса задерживаются в аэропорту Рощино в Тюмени
#Общество#Происшествия#Бизнес#Тюмень#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода#Аэропорт Рощино#Рощино#Рощино аэропорт#Анастасия Ильина
Подпишитесь
«Эффект бабочки»: в Тюменской области на свет появился уникальный ребенок
31 августа, 08:06
«Букет на миллион»: во сколько тюменцам обойдутся цветы к 1 сентября
31 августа, 09:48
«Кошмар на улице Пермякова в Тюмени»: хроника войны жильцов с управляющей компанией
31 августа, 01:14
Закон о такси, учебники с историей СВО и бесплатная медпомощь: нововведения сентября
31 августа, 01:00
Арбитражи августа: охранники-нелегалы, замерзающие дети и обман на 2,5 млрд рублей
31 августа, 07:36
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 1 сентбря
Сегодня, 02:31