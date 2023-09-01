Тюменцы вынужденны платить за доставку товаров в Wildberries

Платная доставка не зависит от габаритов и суммы товаров. При выборе другого пункта выдачи доставка будет бесплатной. На сайте компании указано, что в августе и начале сентября загрузка ПВЗ максимальная, семья готовятся к новому учебному сезону и покупают одежду и канцелярию.