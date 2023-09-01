Тюменцы вынужденны платить за доставку товаров в Wildberries

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Если покупатель не может изменить свой адрес доставки (при перегруженности работы пункта) придётся доплатить.
«Теперь всегда на Wildberries берут за доставку 200 рублей? А потом еще и за возврат 100-150? Опять нововведения», — сообщила тюменка Наталья В.
Платная доставка не зависит от габаритов и суммы товаров. При выборе другого пункта выдачи доставка будет бесплатной. На сайте компании указано, что в августе и начале сентября загрузка ПВЗ максимальная, семья готовятся к новому учебному сезону и покупают одежду и канцелярию.