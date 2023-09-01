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Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Тюменцы вынужденны платить за доставку товаров в Wildberries

Тюменцы вынужденны платить за доставку товаров в Wildberries

1 сентября 2023, 16:47
Фото: 1MI
Жители некоторых районов Тюмени вынуждены платить за доставку товаров на пунктах Wildberries. Новое правило касается ПВЗ, где наблюдается перегрузка.

Если покупатель не может изменить свой адрес доставки (при перегруженности работы пункта) придётся доплатить.

«Теперь всегда на Wildberries берут за доставку 200 рублей? А потом еще и за возврат 100-150? Опять нововведения», — сообщила тюменка Наталья В.

Платная доставка не зависит от габаритов и суммы товаров. При выборе другого пункта выдачи доставка будет бесплатной. На сайте компании указано, что в августе и начале сентября загрузка ПВЗ максимальная, семья готовятся к новому учебному сезону и покупают одежду и канцелярию.

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы
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