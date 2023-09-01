Тюменского росгвардейца поймали с наркотиками, когда он поехал на горячие источники

В ходе судебного процесса Николай Стариков настаивал на своей невиновности и утверждал, что наркотики в машине не его. В августе 2022 года он арендовал автомобиль и отправился с ребенком к горячему источнику. У леса к нему подошел полицейский, который поздоровался и отметил, что они ранее работали вместе по уголовному делу. Николай Стариков почувствовал неладное и попытался уехать, но был остановлен сотрудниками полиции.