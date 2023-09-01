Тюменского росгвардейца поймали с наркотиками, когда он поехал на горячие источники

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
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Updated Сегодня, 14:46
Всё произошло ещё в августе прошлого года. Он выехал с ребенком на горячие источники, его остановили сотрудники полиции и нашли мефедрон. Согласно вердикту суда, 32-летний Николай Стариков должен провести в колонии четыре года, но ему зачтут срок, проведенный в СИЗО. Изначально его дело кфалифицировали по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (от 10 до 20 лет).
«С учетом установленных в ходе судебного следствия фактических обстоятельств дела и позиции государственного обвинителя, суд квалифицирует действия мужчины по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ — незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере», — сообщили изданию 72.ru представители тюменских судов.
В ходе судебного процесса Николай Стариков настаивал на своей невиновности и утверждал, что наркотики в машине не его. В августе 2022 года он арендовал автомобиль и отправился с ребенком к горячему источнику. У леса к нему подошел полицейский, который поздоровался и отметил, что они ранее работали вместе по уголовному делу. Николай Стариков почувствовал неладное и попытался уехать, но был остановлен сотрудниками полиции.
Ранее «Наш город» сообщал, что полицейский из Тюменской области в мае насмерть сбил женщину в селе Шатрово. На данный момент он не работает в полиции. По информации ГИБДД Курганской области, мужчина 1987 года рождения, в момент аварии он был за рулём Honda CRV. В дорожном происшествии погибла 45-летняя жительница Курганской области.