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Тюменский полицейский сбил насмерть женщину в Курганской области

Тюменский полицейский сбил насмерть женщину в Курганской области

1 сентября 2023, 11:17
Фото: ГИБДД Курганской области
Тюменский полицейский насмерть сбил женщину в селе Шатрово Курганской области. Инцидент произошел ещё четыре месяца назад.

На данный момент он не работает в полиции. По информации ГИБДД Курганской области, мужчина 1987 года рождения, в момент аварии он был за рулём внедорожника Honda CRV. В ДТП погибла 45-летняя женщина.

«В ходе разыскных мероприятий водитель был установлен. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался», — сообщает ГИБДД по Курганской области.

По данным источников издания 72.ru, внедорожником управлял экс-сотрудник отдела полиции на Тульской Александр П. После задержания отпустили, а вину в аварии, по словам источника, пытаются переложить на погибшую. Якобы женщина решила перейти дорогу в неположенном месте.

Ранее «Наш город» сообщал, что в результате ДТП около села Муллаши погиб водитель самосвала. Здесь столкнулись два большегруза Shacman и FAW.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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