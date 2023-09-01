Тюменский полицейский сбил насмерть женщину в Курганской области

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
На данный момент он не работает в полиции. По информации ГИБДД Курганской области, мужчина 1987 года рождения, в момент аварии он был за рулём внедорожника Honda CRV. В ДТП погибла 45-летняя женщина.
«В ходе разыскных мероприятий водитель был установлен. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался», — сообщает ГИБДД по Курганской области.
По данным источников издания 72.ru, внедорожником управлял экс-сотрудник отдела полиции на Тульской Александр П. После задержания отпустили, а вину в аварии, по словам источника, пытаются переложить на погибшую. Якобы женщина решила перейти дорогу в неположенном месте.
Ранее «Наш город» сообщал, что в результате ДТП около села Муллаши погиб водитель самосвала. Здесь столкнулись два большегруза Shacman и FAW.