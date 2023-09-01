Тюменский недострой на ММС продадут за 37 миллионов рублей

В Тюмени продают недострой в районе Мелиораторов. Недвижимость на улице 70 лет Октября выставят на аукционе за 37 млн. рублей. Срок подачи заявок на торги уже подходит к концу. Известно, что аукцион пройдет 12 сентября. Дом, площадь которого составляет более 9 тыс. кв. м., готов лишь наполовину. Площадь участка при этом — 4 тыс. 322 кв. м.