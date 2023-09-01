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Тюменский недострой на ММС наконец-то продают

Тюменский недострой на ММС продадут за 37 миллионов рублей

1 сентября 2023, 05:27
Фото: 1MI
Тюменский недострой на ММС наконец-то продают
Срок аренды участка истек еще в 2018 году. Средства от продажи пойдут прежнему собственнику. А после того, как строительство сдвинется с мертвой точки, у нового владельца будет возможность купить и участок.

В Тюмени продают недострой в районе Мелиораторов. Недвижимость на улице 70 лет Октября выставят на аукционе за 37 млн. рублей. Срок подачи заявок на торги уже подходит к концу. Известно, что аукцион пройдет 12 сентября. Дом, площадь которого составляет более 9 тыс. кв. м., готов лишь наполовину. Площадь участка при этом — 4 тыс. 322 кв. м.

Ранее судом было принято решение о передачи объекта региону. Срок аренды участка истек еще в 2018 году. Средства от продажи должны были пойти прежнему собственнику, а дом наконец-то удастся достроить.

После госрегистрации права собственности на объект покупатель сможет арендовать земельный участок без проведения торгов на три года для завершения строительства. И уже после завершения строительства новый владелец имеет право выкупить участок.

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#Общество#Бизнес#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#ММС#Недострой#Анастасия Ильина
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