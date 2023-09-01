Тюменская школьница поучаствовала в «Разговоре о важном» с Владимиром Путиным

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Урок состоялся в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. «Разговор о важном» проходят по инициативе президента с 2018 года. Мероприятие началось с поздравления учеников с началом учебного года. Глава государства пожелал школьникам и студентам успехов в обучении и сравнил день знаний с Новым годом.
«Мы двигаемся очень уверено по пути организации нового образовательного пространства. Здесь, правда ещё много нерешенных вопросов», — отметил на встрече с учениками Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что образование позволяет добиваться результата и самоопределиться в жизни. Более того, у каждого «маленького человека» должен быть интерес к собственному развитию и получению знаний.
На уроке присутствовала тюменка Елизавета Виндилович, живёт в областной столице и учится в 11 классе школы №94. В свои 16 лет девочка — уже призёр научно-практической конференции «Старт в науку» и конкурса эссе на тему «Участие в выборах — гражданский долг каждого». Она участвовала в олимпиаде в РГПУ имени А. И. Герцена, где вышла в заключительный этап. В ходе работы над своим исследовательским проектом, основала педагогический клуб на базе школы, в котором объединила старшеклассников для знакомства с профессией учителя. Она также является лауреатом конкурса «Мой педагогический старт».
В ходе сегодняшнего мероприятия Елизавета Виндилович поблагодарила своих наставников и в первую очередь классного руководителя за ответственность и вклад в достижения учеников. И задала вопрос Владимиру Путину.
«Помню своего первого учителя. Я всех помню. И действительно им очень многим обязан», — ответил президент тюменке Елизавете Виндилович на вопрос о том, кому из наставников он хотел бы передать слова благодарности.
Также Владимир Путин в завершении встречи заметил, что от нас и нашего трудолюбия зависит, как мы будем развивать то, что создали наши родители.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в День знаний открылась новая гимназия №4. Учебное заведение рассчитано на 1 200 детей.