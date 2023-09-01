Тюменская школьница поучаствовала в «Разговоре о важном» с Владимиром Путиным

На уроке присутствовала тюменка Елизавета Виндилович, живёт в областной столице и учится в 11 классе школы №94. В свои 16 лет девочка — уже призёр научно-практической конференции «Старт в науку» и конкурса эссе на тему «Участие в выборах — гражданский долг каждого». Она участвовала в олимпиаде в РГПУ имени А. И. Герцена, где вышла в заключительный этап. В ходе работы над своим исследовательским проектом, основала педагогический клуб на базе школы, в котором объединила старшеклассников для знакомства с профессией учителя. Она также является лауреатом конкурса «Мой педагогический старт».