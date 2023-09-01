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Тюмень стала излюбленным городом туристов

Тюмень вошла в ТОП-городов, посещаемых туристами

1 сентября 2023, 05:07
Фото: Антон Засимов / 1MI
Тюмень стала излюбленным городом туристов
Более 2 миллионов людей посетили областную столицу за прошедшие 8 месяцев. Большую часть туристов влечет Тобольск.

Тюмень стала излюбленным местом для туристов. Глава региона Александр Моор поделился в своем TG-канале информацией о том, что Тюменская область вошла в десятку регионов, которые за текущий год посетило большое количество туристов.

По словам губернатора, за прошедшие 8 месяцев 2023 года областную столицу посетили 2 миллиона людей.

— Понятно, что поездок стало больше, в том числе, и на фоне окончания пандемии. Но это не отменяет той работы, которую мы проводим — она нацелена на повышение привлекательности региона для туристов, — подчеркнул глава региона.

Моор отметил, что ежегодно в регионе увеличивается количество мест, обязательных для посещения туристами. Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова сообщила, что большой рост турпотока пришелся на Тобольск.

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что звезды телеканала «Пятница» посетили областную столицу в рамках съемок нового шоу. Регина Тодоренко и Тимур Родригез прошлись по городской набережной, увидели мост Влюбленных и даже нашли нефть.

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#Тюмень#Деньги#Тобольск#Туристы#Иностранные туристы#Анастасия Ильина
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