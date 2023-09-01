Тюмень вошла в ТОП-городов, посещаемых туристами

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Тюмень стала излюбленным местом для туристов. Глава региона Александр Моор поделился в своем TG-канале информацией о том, что Тюменская область вошла в десятку регионов, которые за текущий год посетило большое количество туристов.
По словам губернатора, за прошедшие 8 месяцев 2023 года областную столицу посетили 2 миллиона людей.
— Понятно, что поездок стало больше, в том числе, и на фоне окончания пандемии. Но это не отменяет той работы, которую мы проводим — она нацелена на повышение привлекательности региона для туристов, — подчеркнул глава региона.
Моор отметил, что ежегодно в регионе увеличивается количество мест, обязательных для посещения туристами. Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова сообщила, что большой рост турпотока пришелся на Тобольск.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что звезды телеканала «Пятница» посетили областную столицу в рамках съемок нового шоу. Регина Тодоренко и Тимур Родригез прошлись по городской набережной, увидели мост Влюбленных и даже нашли нефть.