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Туристы из Индии познакомится с историей Тюмени и Тобольска

Туристы из Индии познакомится с историей Тюмени и Тобольска

1 сентября 2023, 14:16
Фото: 1MI
Москву и Тюмень объединит новый туристический проект для иностранных путешественников под названием «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири».

Презентацию провели для 30 туристических компаний из Индии, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы. Данный проект ориентирован на путешественников и туристов из Азии, в него входят четыре маршрута. Иностранные туристы смогут посетить основные достопримечательности областной столицы и интересные локации.

«В Тюмени туристам предложат следующее: узнать о прошлом и настоящем столицы Сибири, познакомиться с историей Дома Романовых, посетить термальные источники, съездить в Тобольск — древнюю столицу Сибири», — сообщает в пресс-службе комитета по туризму Москвы

Ранее «Наш город» отмечал, что за 8 месяцев Тюмени посетили 2 миллиона туристов.

Тюмень вошла в ТОП-городов, посещаемых туристами
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Туристы#Иностранные туристы
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