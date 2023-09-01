Туристы из Индии познакомится с историей Тюмени и Тобольска

Posted 1 сентября 2023, 14:16
Published 1 сентября 2023, 14:16
Modified 1 сентября 2023, 14:16
Updated 1 сентября 2023, 14:16
Презентацию провели для 30 туристических компаний из Индии, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы. Данный проект ориентирован на путешественников и туристов из Азии, в него входят четыре маршрута. Иностранные туристы смогут посетить основные достопримечательности областной столицы и интересные локации.
«В Тюмени туристам предложат следующее: узнать о прошлом и настоящем столицы Сибири, познакомиться с историей Дома Романовых, посетить термальные источники, съездить в Тобольск — древнюю столицу Сибири», — сообщает в пресс-службе комитета по туризму Москвы
Ранее «Наш город» отмечал, что за 8 месяцев Тюмени посетили 2 миллиона туристов.