Туристы из Индии познакомится с историей Тюмени и Тобольска

Презентацию провели для 30 туристических компаний из Индии, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы. Данный проект ориентирован на путешественников и туристов из Азии, в него входят четыре маршрута. Иностранные туристы смогут посетить основные достопримечательности областной столицы и интересные локации.