Сразу три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
На два часа (до 21:00) перенесли вылет лайнера Боинг 737 авиакомпании «Руслайн». Самолёт рейса 4464 следует из Тюмени в Москву (Внуково). На два часа задерживается рейс №762, который должен прилететь в Рощино из Дубая. Лайнер ATR-72 прибудет в Тюмень из Красноселькупа в 17:28.
Рейс Utair из Тарко-Сале прибудет в Тюмень с опозданием на 3 часа в 18:40.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания Corendon Airlines закрывает полетную программу из Тюмени в Анталью с 16 сентября.