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Сразу три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Сразу три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

1 сентября 2023, 10:11
Фото: 1MI
В областной столице задерживается прибытие самолётов из Дубая, Тарко-Сале и Красноселькупа.

На два часа (до 21:00) перенесли вылет лайнера Боинг 737 авиакомпании «Руслайн». Самолёт рейса 4464 следует из Тюмени в Москву (Внуково). На два часа задерживается рейс №762, который должен прилететь в Рощино из Дубая. Лайнер ATR-72 прибудет в Тюмень из Красноселькупа в 17:28.

Фото: онлайн-табло Рощино

Рейс Utair из Тарко-Сале прибудет в Тюмень с опозданием на 3 часа в 18:40.

Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания Corendon Airlines закрывает полетную программу из Тюмени в Анталью с 16 сентября.

В Тюмени ждут задерживающийся самолет из турецкой Анталии
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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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