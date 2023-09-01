Сразу три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

На два часа (до 21:00) перенесли вылет лайнера Боинг 737 авиакомпании «Руслайн». Самолёт рейса 4464 следует из Тюмени в Москву (Внуково). На два часа задерживается рейс №762, который должен прилететь в Рощино из Дубая. Лайнер ATR-72 прибудет в Тюмень из Красноселькупа в 17:28.