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Неожиданные открытия санаторного отдыха.

«Санаторий лучше Турции»: секреты отдыха в «бабушкиной» среде от первого лица

1 сентября 2023, 01:00
Фото: nashgorod.ru
Неожиданные открытия санаторного отдыха.
Возвращаясь из отпусков, мы обычно делимся подробностями отдыха, хвастаемся новыми впечатлениями. Корреспондент «Нашего города» Алиса Вернер рассказала, почему в 25 лет променяла пляжи Анталии на процедуры и сибирский лес и почему отдых среди пенсионеров так мощно заряжает энергией.

Истинный отдых, как говорят специалисты, это отсутствие стресса, конкуренции и ответственности. Дальняя поездка — это всегда стресс, потому что ее нужно детально планировать и постоянно трястись над тем, чтобы ничего не забыть, что также накладывает дополнительную ответственность. Поэтому из желания максимально расслабиться и минимизировать свои усилия, я решила, что поеду отдыхать в тюменский санаторий, который, как по мне, располагает всем необходимым для приятного отдыха.

Это я сижу в номере санатория, а не в турецком отеле в свои 25 лет Это я сижу в номере санатория, а не в турецком отеле в свои 25 лет
Территория санаторияТерритория санатория
территория санаториятерритория санатория
Это я сижу в номере санатория, а не в турецком отеле в свои 25 лет
Фото: nashgorod.ru

Становление минералкой

В санатории приятный высокий и молчаливый мужчина дотащил мой чемодан до номера, в котором меня встретили ароматные белоснежные простыни, мягкий халат и балкончик с видом на местный лес. Из открытого окна в номер с огромной двуспальной кроватью для меня одной проникал приятно расслабляющий запах трав и полевых цветов. Создавалось ощущение, что прямо под носом я держу чашечку горячего травяного чая. Уже тогда моему счастью не было предела.

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Жаль, что фото не передает запахЖаль, что фото не передает запах
Жаль, что фото не передает запахЖаль, что фото не передает запах
Жаль, что фото не передает запах
Фото: nashgorod.ru

Первым делом я рванула в местный СПА-центр, где меня ждали сауны 3 видов и 6 бассейнов с минеральной водой, 3 из которых располагались на свежем воздухе. Народу там было не так много, а потому можно было насладиться свободным плаванием, напитываясь минеральными водами и прогреваясь в сауне.

После максимально расслабляющего СПА было решено повысить дозу минералки и я нашла краны из которых 24/7 течет минеральная вода, ею я немного злоупотребляла. Но зато тогда казалось, что и я сама стала минералкой. Расслабление было максимальным.

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Краны с бесконечной минералкой Краны с бесконечной минералкой
Краны с бесконечной минералкой Краны с бесконечной минералкой
Краны с бесконечной минералкой
Фото: nashgorod.ru

Кормят вкусно — бьют больно — танцуют мощно

Но дни я не коротала в номере и бассейне, каждый день был наполнен велопрогулками, знакомством с местной флорой и фауной, волейбольными матчами и культурными мероприятиями.

Каждое утром перед завтраком гостей приветствовал музыкант, это могла быть юная скрипачка, матерый баянист или чудный дядя-гитарист. Играли они волшебно, создавая особую утреннюю атмосферу.

Скрипачка настраивает гостей на завтракСкрипачка настраивает гостей на завтрак
Скрипачка настраивает гостей на завтрак
Фото: nashgorod.ru

В зале для обедов, завтраков и ужинов был шведский стол, намекающий на правильность предоставленного питания. В рационе всегда были фрукты, овощи и зелень — приготовлено все было отменно, а сам зал напоминал уютный ресторанчик. Мне нравилось, что вся еда здесь привычная, да еще и не залита тоннами масла. И так как было особенно вкусно, есть приходилось много.

Благодаря тому, что питание почти правильное, можно много есть и е набирать вес Благодаря тому, что питание почти правильное, можно много есть и е набирать вес
Благодаря тому, что питание почти правильное, можно много есть и е набирать вес Благодаря тому, что питание почти правильное, можно много есть и е набирать вес
Благодаря тому, что питание почти правильное, можно много есть и е набирать вес Благодаря тому, что питание почти правильное, можно много есть и е набирать вес
Благодаря тому, что питание почти правильное, можно много есть и е набирать вес Благодаря тому, что питание почти правильное, можно много есть и е набирать вес
Благодаря тому, что питание почти правильное, можно много есть и е набирать вес
Фото: nashgorod.ru

Прогулки на велосипеде, которые каждый день проводились после завтрака, кружили голову, ибо маршрут проходил через лес, который к 11-12 часам нагревался от палящего солнца, вытягивающего из деревьев, трав и цветов все самые приятные ароматы. Также проезжая по лесу часто можно было заметить бурундуков или белок, которые будто ждали, что я им что-то принесу (но я так и не принесла). Погружение в мир природы было очаровательным.

Местные бурундучки
Видео: nashgorod.ru

Хотя и для любителей понежится на солнце отдых тоже был прекрасен. Проезжая на велосипеде мимо пляжа я часто видела, как бабулечки занимали лежаки и с книжкой укладывались под зонтик, прикрывая лица огромными соломенными шляпками. Многие купались в местном водоеме, вода в котором также пахла свежестью и травами.

Велосипедная прогулка в санатории Велосипедная прогулка в санатории
Велосипедная прогулка в санатории
Фото: nashgorod.ru
Природа, дарящая чувство спокойствия и умиротворения
Видео: nashgorod.ru

После обеда меня всегда ждала СПА-зона, после которой я возвращалась в идеально вымытый номер со свежими полотенцами и пополненным набором для вечернего чая. А после ужина, желая вернуть свое волейбольное прошлое, я мчалась в спортзал, вспомнить что такое мяч и как его через сетку переправить. На удивление, команда в санатории собралась сильная, порою мы и играли 3 на 3, но когда нас становилось больше, то борьба была жесткой — я возвращалась в номер с синяками, ибо руки от мяча уже отвыкли, а наколенники давно себя изжили, но зато я жила с чувством полного спортивного удовлетворения.

Но самое интересное дальше. Каждый вечер проводилась развлекательная программа с песнями и танцами, на которой постояльцы санатория отжигали изо всех сил. Ни в одном клубе Тюмени молодежь не танцует так, как женщины немного за 40 под песню «Забирай меня скорей». Ненавязчиво, но настойчиво они тащили всех на танцпол, а потому тусовка была неизбежна.

Дискотеки в санатории намного ярче городских тусовок
Видео: nashgorod.ru
Если ваша вечеринка не похожа на эту, то я не нее уже не пойду
Видео: nashgorod.ru
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Почему это лучше Турции?

И главное: почему отдых на Родине лучше? Возвращаясь домой, я себя чувствовала так, будто минералка вымыла из меня всю усталость и наполнила спокойствием, что помогло перестать ощущать себя, как злобный комок нервов. Но мне есть с чем сравнивать, я часто бывала в Турции, во многих расхваленных пятизвездочных отелях, в которых и пальцем шевелить не надо. Но, как говорится, это другое.

В Турции я себя все равно ощущаю чужой, что создает небольшую напряженность. Хоть там практически все говорят на русском, ощущение настороженности часто не покидает и тревожность возрастает. Вдобавок заморочки с перелетами также вытягивают силы. А здесь — полчаса на такси и новый удивительный мир сибирской природы встречает с распахнутыми объятиями.

Закаты баз закрывающих обзор домов Закаты баз закрывающих обзор домов
Закаты баз закрывающих обзор домов
Фото: nashgorod.ru

Пока я была на отдыхе, на улице днем стабильно было около 28 градусов, что ощущается комфортно, в отличии от турецких убийственных +35. Здесь никто не пристает с вопросами, мол, откуда ты и почему такая красавица сегодня одна. Комьюнити пенсионеров максимально комфортное, все постояльцы крайне любезны, но не навязчивы. Вдобавок дедушки всегда готовы стрельнуть изящным комплиментом, в отличие от отдыхающих в Турции, которые изяществом часто не блещут.

Хотелось бы сказать, что один из главных плюсов отдыха в местном санатории — это цена, но за 6 ночей здесь пришлось отдать 57 тысяч рублей, что не так сильно отличается от средненького отеля в Турции. Но я уверяю, этот другой формат отдыха должен попробовать каждый. Такого расслабления и неги в сибирском лесу в абсолютном комфорте и без стресса испытать просто необходимо!

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