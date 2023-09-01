«Санаторий лучше Турции»: секреты отдыха в «бабушкиной» среде от первого лица

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Истинный отдых, как говорят специалисты, это отсутствие стресса, конкуренции и ответственности. Дальняя поездка — это всегда стресс, потому что ее нужно детально планировать и постоянно трястись над тем, чтобы ничего не забыть, что также накладывает дополнительную ответственность. Поэтому из желания максимально расслабиться и минимизировать свои усилия, я решила, что поеду отдыхать в тюменский санаторий, который, как по мне, располагает всем необходимым для приятного отдыха.
В санатории приятный высокий и молчаливый мужчина дотащил мой чемодан до номера, в котором меня встретили ароматные белоснежные простыни, мягкий халат и балкончик с видом на местный лес. Из открытого окна в номер с огромной двуспальной кроватью для меня одной проникал приятно расслабляющий запах трав и полевых цветов. Создавалось ощущение, что прямо под носом я держу чашечку горячего травяного чая. Уже тогда моему счастью не было предела.
Первым делом я рванула в местный СПА-центр, где меня ждали сауны 3 видов и 6 бассейнов с минеральной водой, 3 из которых располагались на свежем воздухе. Народу там было не так много, а потому можно было насладиться свободным плаванием, напитываясь минеральными водами и прогреваясь в сауне.
После максимально расслабляющего СПА было решено повысить дозу минералки и я нашла краны из которых 24/7 течет минеральная вода, ею я немного злоупотребляла. Но зато тогда казалось, что и я сама стала минералкой. Расслабление было максимальным.
Но дни я не коротала в номере и бассейне, каждый день был наполнен велопрогулками, знакомством с местной флорой и фауной, волейбольными матчами и культурными мероприятиями.
Каждое утром перед завтраком гостей приветствовал музыкант, это могла быть юная скрипачка, матерый баянист или чудный дядя-гитарист. Играли они волшебно, создавая особую утреннюю атмосферу.
В зале для обедов, завтраков и ужинов был шведский стол, намекающий на правильность предоставленного питания. В рационе всегда были фрукты, овощи и зелень — приготовлено все было отменно, а сам зал напоминал уютный ресторанчик. Мне нравилось, что вся еда здесь привычная, да еще и не залита тоннами масла. И так как было особенно вкусно, есть приходилось много.
Прогулки на велосипеде, которые каждый день проводились после завтрака, кружили голову, ибо маршрут проходил через лес, который к 11-12 часам нагревался от палящего солнца, вытягивающего из деревьев, трав и цветов все самые приятные ароматы. Также проезжая по лесу часто можно было заметить бурундуков или белок, которые будто ждали, что я им что-то принесу (но я так и не принесла). Погружение в мир природы было очаровательным.
Хотя и для любителей понежится на солнце отдых тоже был прекрасен. Проезжая на велосипеде мимо пляжа я часто видела, как бабулечки занимали лежаки и с книжкой укладывались под зонтик, прикрывая лица огромными соломенными шляпками. Многие купались в местном водоеме, вода в котором также пахла свежестью и травами.
После обеда меня всегда ждала СПА-зона, после которой я возвращалась в идеально вымытый номер со свежими полотенцами и пополненным набором для вечернего чая. А после ужина, желая вернуть свое волейбольное прошлое, я мчалась в спортзал, вспомнить что такое мяч и как его через сетку переправить. На удивление, команда в санатории собралась сильная, порою мы и играли 3 на 3, но когда нас становилось больше, то борьба была жесткой — я возвращалась в номер с синяками, ибо руки от мяча уже отвыкли, а наколенники давно себя изжили, но зато я жила с чувством полного спортивного удовлетворения.
Но самое интересное дальше. Каждый вечер проводилась развлекательная программа с песнями и танцами, на которой постояльцы санатория отжигали изо всех сил. Ни в одном клубе Тюмени молодежь не танцует так, как женщины немного за 40 под песню «Забирай меня скорей». Ненавязчиво, но настойчиво они тащили всех на танцпол, а потому тусовка была неизбежна.
И главное: почему отдых на Родине лучше? Возвращаясь домой, я себя чувствовала так, будто минералка вымыла из меня всю усталость и наполнила спокойствием, что помогло перестать ощущать себя, как злобный комок нервов. Но мне есть с чем сравнивать, я часто бывала в Турции, во многих расхваленных пятизвездочных отелях, в которых и пальцем шевелить не надо. Но, как говорится, это другое.
В Турции я себя все равно ощущаю чужой, что создает небольшую напряженность. Хоть там практически все говорят на русском, ощущение настороженности часто не покидает и тревожность возрастает. Вдобавок заморочки с перелетами также вытягивают силы. А здесь — полчаса на такси и новый удивительный мир сибирской природы встречает с распахнутыми объятиями.
Пока я была на отдыхе, на улице днем стабильно было около 28 градусов, что ощущается комфортно, в отличии от турецких убийственных +35. Здесь никто не пристает с вопросами, мол, откуда ты и почему такая красавица сегодня одна. Комьюнити пенсионеров максимально комфортное, все постояльцы крайне любезны, но не навязчивы. Вдобавок дедушки всегда готовы стрельнуть изящным комплиментом, в отличие от отдыхающих в Турции, которые изяществом часто не блещут.
Хотелось бы сказать, что один из главных плюсов отдыха в местном санатории — это цена, но за 6 ночей здесь пришлось отдать 57 тысяч рублей, что не так сильно отличается от средненького отеля в Турции. Но я уверяю, этот другой формат отдыха должен попробовать каждый. Такого расслабления и неги в сибирском лесу в абсолютном комфорте и без стресса испытать просто необходимо!