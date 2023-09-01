«Санаторий лучше Турции»: секреты отдыха в «бабушкиной» среде от первого лица

После обеда меня всегда ждала СПА-зона, после которой я возвращалась в идеально вымытый номер со свежими полотенцами и пополненным набором для вечернего чая. А после ужина, желая вернуть свое волейбольное прошлое, я мчалась в спортзал, вспомнить что такое мяч и как его через сетку переправить. На удивление, команда в санатории собралась сильная, порою мы и играли 3 на 3, но когда нас становилось больше, то борьба была жесткой — я возвращалась в номер с синяками, ибо руки от мяча уже отвыкли, а наколенники давно себя изжили, но зато я жила с чувством полного спортивного удовлетворения.