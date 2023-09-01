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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Если водитель попадется с неисправностями впервые, то будет оштрафован на 500 рублей. За повторное нарушение - грозит арест.

«Съемка запрещена?»: с 1 сентября водителей авто с регистратором будут штрафовать

1 сентября 2023, 07:57
Фото: Midjourney
Если водитель попадется с неисправностями впервые, то будет оштрафован на 500 рублей. За повторное нарушение - грозит арест.

С 1 сентября водителей будут штрафовать за регистраторы в Тюменской области

С 1 сентября, вступил в силу обновленный перечень неисправностей автомобилей, с которыми нельзя эксплуатировать транспортное средство, который шокировал тюменских водителей.
Сюжет
Закон

Спонсируют взяточничество?

В списке, помимо резины не по сезону, отсутствия крепежа на колесе и прочего, водители заметили видеорегистратор на лобовом стекле.

Тюменцы сразу заподозрили неладное и стали полагать, что простых жителей хотят лишить возможности иметь независимое фиксирующее устройство, что может заметно снизить уровень общественного контроля.

«А если в меня влетит патрульная машина и тот водитель будет не прав? Как мне доказать это? Или это так взяточничество у нас раскручивают? Ведь, если ни у кого не будет регистраторов, то прав будет тот, кто даст на лапу? Полный бред!», — считает тюменский водитель Валерий Толстых.

В выпущенном документе запрет на видеорегистратор объясняют тем, что он ограничивает зону видимости на дороге, что может привести к ДТП. А потому для водителей будет действовать штраф по по части 1 статьи 12.5 КоАП — 500 рублей. Повторное нарушение уже будет караться арестом на 15 суток.

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Существует ли запрет на самом деле?

Говоря о запрете видеорегистраторов, многие ссылаются на постановление правительства РФ № 837 «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», поправки в котором гласят, что неисправностью будут считаться «дополнительные предметы или покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла)».

«Это положение применялось и прежде. Существенно ничего не изменилось. Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», — объяснили «Нашему городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Действительно, запрещено лишь устанавливать видеорегистратор так, чтобы он мешал обзору водителя. Если соблюдать правила установки устройства, то проблем со штрафами не будет. Дело в том, что лобовое стекло поделено на зоны, часть которых всегда должна быть свободна от посторонних предметов, а на другие зоны запрет не распространяется.

В техрегламенте содержится рисунок, где выделены три зоны лобового стекла: А, Б и П (на картинке цифры 4,5 и 9 — прим. ред.), в которые не должны попадать посторонние предметы внутри салона авто.

Фото: ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза / https://hseblog.ru/

При этом в поле П делается исключение (п. 5.6.5) и допускается размещение технических средств, если:

  • конструкция техсредства позволяет водителю без ограничения и отвлечения внимания управлять автомобилем;
  • точки крепления средства расположены не в нормативных зонах А, Б и нормативном поле обзора П.
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Польза и вред реестра

Юрист Игорь Шадрин объяснил, что в реестре есть положительные изменения, так отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки теперь не является основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства и привлечения водителя к административной ответственности. Однако в практике эксперта бывали случаи, когда результат экспертизы по ДТП в корне менялся из-за действия реестра неисправностей.

«У меня был клиент, которого сбили на переходе, тогда была назначена автомеханика (экспертиза состояния автомобиля — прим.ред.). И из-за того, что регистратор был расположен в запрещенной зоне это сочли помехой для водителя, что по итогу фиксировалось, как неисправность автомобиля, а потому уголовное дело на сбившего не завели, он отделался административкой», — говорит юрист.

По мнению эксперта, к нововведениям в реестр и его использованию подходить нужно более осознанно, ведь он создается не только для того, чтобы сотрудники ГИБДД могли выписывать штрафы и наказывать нарушителей, но и для того, чтобы в случае ДТП выяснить кто прав, а кто виноват.

«Я очень сомневаюсь, что у нас смогут придумать повод запретить видеорегистраторы, это никому не выгодно и смысла в этом нет. Обычно изменения вносятся после кровавых и жутких случаев, об этом тоже стоит помнить. Кстати многие такие случаи справедливо разрешаются только благодаря записям с регистраторов. Без них многие негодяи считались бы правыми в жестких авариях», — подчеркивает юрист.

Источник редакции близкий к системе ГИБДД также подчеркнул, что у инспекторов нет задачи штрафовать тех, у кого регистратор на пару сантиметров сдвинут к запрещенной зоне, чаще всего сотрудники просто просят перевесить аппарат во избежание проблем.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как нововведение в «закон о такси» сказались на ценах в местных агрегаторах и почему многие водители отказались от работы в сервисах по перевозке пассажиров.

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#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Автомобили#Закон#Штрафы#Технический регламент#Алиса Вернер#Видеорегистраторы
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