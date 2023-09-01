«Съемка запрещена?»: с 1 сентября водителей авто с регистратором будут штрафовать

По мнению эксперта, к нововведениям в реестр и его использованию подходить нужно более осознанно, ведь он создается не только для того, чтобы сотрудники ГИБДД могли выписывать штрафы и наказывать нарушителей, но и для того, чтобы в случае ДТП выяснить кто прав, а кто виноват.