«Росводоканал Тюмень» стал партнером Дня местного самоуправления в Тюменском районе



Добровольцы тюменского водоканала ежегодно проводят не менее 15 благотворительных мероприятий, нацеленных на поддержание экологического благополучия региона, помощь детям, пожилым людям и животным. В благотворительных акциях участвуют сотни сотрудников предприятия и каждый из них чувствует свою социальную значимость.

«Росводоканал Тюмень», как работодатель, создает все условия для участия сотрудников в активной, разносторонней волонтерской деятельности. Нас знают не только как ответственное предприятие по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения, но и как социально-ориентированного работодателя, эковолонтера, доброактивиста, оказывающего безвозмездную помощь нуждающимся», — рассказала куратор движения «Росводоканал добро» в Тюмени Анастасия Добрынина.