«Росводоканал Тюмень» стал партнером Дня местного самоуправления в Тюменском районе

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
«Росводоканал Тюмень» выступил партнером X Дня местного самоуправления в Тюменском районе, который в этом году посвящен корпоративному добровольчеству. В течение дня около сотни молодых и амбициозных молодых людей в роли дублеров руководителей и глав органов местного самоуправления Тюменского района решали вопросы развития территорий.
— Участвуя в дне местного самоуправления, ребята приобретают уникальный опыт, когда органы исполнительной власти, предприятий, учреждений открывают двери и знакомят с системой взаимодействия всех подразделений, рассказывают о тонкостях работы с документами и гражданами. Каждый год день молодежного местного самоуправления выделяется оригинальностью выбранной темы. Сегодня это корпоративное добровольчество. Помог погрузиться в эту тему наш партнер тюменский водоканал. На предприятии работает и успешно развивается корпоративное добровольчество, — отметила в обращении к участникам мероприятия глава Тюменского района Светлана Иванова.
Добровольцы тюменского водоканала ежегодно проводят не менее 15 благотворительных мероприятий, нацеленных на поддержание экологического благополучия региона, помощь детям, пожилым людям и животным. В благотворительных акциях участвуют сотни сотрудников предприятия и каждый из них чувствует свою социальную значимость.
«Росводоканал Тюмень», как работодатель, создает все условия для участия сотрудников в активной, разносторонней волонтерской деятельности. Нас знают не только как ответственное предприятие по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения, но и как социально-ориентированного работодателя, эковолонтера, доброактивиста, оказывающего безвозмездную помощь нуждающимся», — рассказала куратор движения «Росводоканал добро» в Тюмени Анастасия Добрынина.
Активность волонтеров водоканала отмечена на самом высоком уровне. В 2021 году на предприятие признано лидером в номинации «Лучшие практики поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации». В 2022 году с проектом «Росводоканал добро» тюменский водоканал вышел в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ, а волонтеры были приглашены на награждение в Москву, где присутствовал Президент России Владимир Путин.
Опытом корпоративного добровольчества активисты «Росводоканал Тюмень» активно делятся, привлекая к своим мероприятиям новых участников. Партнёрство с молодежным активом Тюменского района может стать стимулом для развития сельских территорий.