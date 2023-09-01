Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 2 и 3 сентября

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В областной столице 2 сентября будут дожди. Температура воздуха прогреется до +19 градусов. Утром в городе будет +11 градусов, ночью — +13 градусов. В первой половине дня влажность составит 82%. К полудню показатель опустится до 65%. Ветер придет с северо-востока со скоростью 4,1 м/с. К вечеру он сменит направление на север, скорость при этом будет 3,6 м/с. УФ-индекс низкий (2), магнитное поле спокойное. Световой день составит 13 часов и 55 минут.
3 сентября дожди накроют Тюмень с самого утра. Температура воздуха прогреется до +18 градусов. В областную столицу придет северный ветер со скоростью 3,8 — 4,5 м/с. Влажность воздуха составит 80%. В городе будет пасмурно. Ночью температура воздуха опустится до +11 градусов. Световой день 3 сентября в Тюмени составит 13 часов и 50 минут.
На севере региона в Тобольске ночью 2 сентября пройдут дожди. В городе будет пасмурно. Но несмотря на это температура воздуха прогреется до +19 градусов. В ночное время показатель опустится до +14 градусов. Кроме того, после заказа в Тобольск придут дожди. Влажность воздуха при этом составит 94%. В городе будет главенствовать северный ветер со скоростью 2,6 — 3,1 м/с. Световой день составит 13 часов и 59 минут.
3 сентября в Тобольске пройдут утренние дожди, которые к полудню перерастут в ливни. Северный ветер будет дуть в течение всего дня со скоростью 3,3 — 3,4 м/с. Влажность воздуха составит 83%. В городе будет пасмурно. К полудню температура воздуха прогреется до +14 градусов. УФ-индекс низкий (2), магнитное поле — спокойное. Световой день сократится на несколько минут. Он составит 13 часов и 56 минут.
В Заводоуковске в первой половине дня пройдут дожди. К полудню в городе ожидается гроза. По прогнозам синоптиков, в городе будет +19 градусов, что будет ощущаться, как +15 градусов. В первой половине дня в городе будет главенствовать северо-восточный ветер. Его скорость составит 4 м/с. После обеда в город придет северный ветер со скоростью 2,3 — 3,1 м/с. Влажность воздуха составит 67%. Световой день продлится 13 часов и 52 минуты.
3 сентября в течение всего дня будут идти кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +16 градусов. Влажность воздуха составит 86%. В городе будет дуть северный ветер со скоростью 3,3 м/с. Световой день продлится 13 часов и 48 минут.
В Ялуторовске все выходные будут идти дожди, сменяющиеся сильными ливнями. В субботу температура воздуха прогреется до +19 градусов. Утром температура воздуха составит +11 градусов, а ночью — +14 градусов. Влажность воздуха при этом будет 68%. В первой половине дня в городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4,2 м/с. К вечеру ветер сменит направление на север. Скорость составит 2,5 — 3,3 м/с. Световой день будет длится 13 часов и 52 минуты.
В воскресенье в городе будет дуть северный ветер со скоростью 3,5 — 4 м/с. Влажность воздуха составит 88%. Температура воздуха к полудню прогреется до +16 градусов. Световой день продлится 13 часов и 48 минут.
В Ишиме утром пройдут небольшие дожди с грозами. Влажность воздуха при этом составит 80%. Ветер придет с северо-востока со скоростью 3,4 — 3,6 м/с. В городе будет пасмурно. Температура воздуха к полудню прогреется до +18 градусов. Ночью в город придет северный ветер со скоростью 1,7 м/с. Температура воздуха при этом опустится до +11 градусов.
Синоптики прогнозируют то, что в воскресенье ночью пройдут небольшие дожди. При этом в городе будет облачно, но с прояснениями. Утром в городе будет главенствовать северо-восточный ветер со скоростью 3 м/с. К полудню город подует на север со скоростью 3,5 — 3,7 м/с. Световой день продлится 13 часов и 45 минут.