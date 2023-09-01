Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 2 и 3 сентября

На севере региона в Тобольске ночью 2 сентября пройдут дожди. В городе будет пасмурно. Но несмотря на это температура воздуха прогреется до +19 градусов. В ночное время показатель опустится до +14 градусов. Кроме того, после заказа в Тобольск придут дожди. Влажность воздуха при этом составит 94%. В городе будет главенствовать северный ветер со скоростью 2,6 — 3,1 м/с. Световой день составит 13 часов и 59 минут.