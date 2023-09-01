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Регион захлестнула непогода

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 1 сентбря

1 сентября 2023, 02:31
Фото: 1MI
Регион захлестнула непогода

В Тюмени весь день будут идти ливни

В регионе продолжает царить непогода. Короткие дожди сменяются ливнями. А порывы ветра становятся все сильнее. Правда, в некоторых городах Тюменской области до сих пор тепло и без осадков.
Сюжет
Ишим

В Тюмени в первый день осени будут идти ливни. По данным сервиса «Яндекс. Погода», 1 сентября областную столицу захлестнут ливни. В течение дня в городе будет пасмурно. К полудню температура воздуха прогреется до +16 градусов. Утром в городе будет +10 градусов. В первой половине дня в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 3,1 — 3,9 м/с. Во второй половине дня направление изменится на северо-восток. Ветер подует со скоростью 2,6 — 3,1 м/с. Световой день стал короче на несколько минут по сравнению с прошедшей неделей. Он составит 13 часов и 59 минут. Сегодня спокойное магнитное поле, убывающая луна, а УФ-индекс низкий (2).

На севере региона — в Тобольске вот уже второй день стоит малооблачная погода, с прояснениями. Интересно и то, что в этой части региона температура воздуха продолжает нагреваться до +18…+20 градусов. Влажность воздуха составит 54%. Утром в городе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3,1 м/с. Днем ветер подует на восток со скоростью 3,4 м/с. А во второй половине дня направление ветра изменится на северо-восток. Ветер подует со скоростью 2,2 — 2,4 м/с. УФ-индекс в Тобольске средний (3), магнитное поле спокойное. Световой день составит 14 часов и 4 минуты.

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В Заводоуковске в дневное время суток пройдут ливни. Синоптики сообщают, что сегодня в городе температура прогреется до +15 градусов, что будет ощущаться, как +11 градусов. Ночью температура воздуха упадет до +9 градусов. Влажность воздуха составит 85%. В городе будет пасмурно. В первой половине дня ветер будет дуть на восток со скоростью 3,3 — 3,7 м/с. Во второй половине дня он сменит направление на северо-восток. Скорость составит 2,7 — 2,9 м/с. Световой день составит 13 часов и 57 минут. УФ-индекс низкий (2).

В Ялуторовске полуденный ливень к вечеру сменится дождями. Температура воздуха составит +14…+16 градусов. Влажность воздуха будет 87%. Утром в городе будет главенствовать восточный ветер со скоростью 3 м/с. К полудню направление сменится на северо-восток. Скорость составит 3 — 3,7 м/с. УФ-индекс низкий (2). Световой день продлится 13 часов и 57 минут.

В Ишиме в первой половине дня пройдут ливни. В городе будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +16 градусов. Утром в этой части региона будет +8 градусов. Влажность воздуха составит 86%. В первой половине дня в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 3,2 — 3,7 м/с. Во второй половине дня ветер подует на северо-восток со скоростью 2,5 — 2,7 м/с.

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