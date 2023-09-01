Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 1 сентбря

В Тюмени в первый день осени будут идти ливни. По данным сервиса «Яндекс. Погода», 1 сентября областную столицу захлестнут ливни. В течение дня в городе будет пасмурно. К полудню температура воздуха прогреется до +16 градусов. Утром в городе будет +10 градусов. В первой половине дня в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 3,1 — 3,9 м/с. Во второй половине дня направление изменится на северо-восток. Ветер подует со скоростью 2,6 — 3,1 м/с. Световой день стал короче на несколько минут по сравнению с прошедшей неделей. Он составит 13 часов и 59 минут. Сегодня спокойное магнитное поле, убывающая луна, а УФ-индекс низкий (2).