Погибла женщина: на тюменской трассе внедорожник влетел в припаркованный самосвал

В ДТП пострадала семья из пяти человек, машина зарегистрирована в республике Дагестан. На место аварии прибыли медики, пострадавшие доставлены в Шатровскую больницу. К сожалению супруга водителя скончалась. Известно, что в ДТП попала семья учителя математики и информатики, преподававшего в колледже в Радужном ХМАО.