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Погибла женщина: на тюменской трассе внедорожник влетел в припаркованный самосвал

Погибла женщина: на тюменской трассе внедорожник влетел в припаркованный самосвал

1 сентября 2023, 10:45
Фото: тг-канал Tyumentimes Тюмень
На трассе Шадринск — Ялуторовск из-за сильного тумана произошла серьёзная авария. Водитель внедорожника «Форд» влетел в припаркованный самосвал.
«Утром на участке ремонта моста в селе Камышевка водитель автомобиля „Форд“, двигаясь со стороны Шадринска в сторону Тюмени, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль. Видимо, в условиях плохой видимости (был сильный туман), он не заметил помехи», — сообщает ГИБДД.
Фото: тг-канал Tyumentimes Тюмень

В ДТП пострадала семья из пяти человек, машина зарегистрирована в республике Дагестан. На место аварии прибыли медики, пострадавшие доставлены в Шатровскую больницу. К сожалению супруга водителя скончалась. Известно, что в ДТП попала семья учителя математики и информатики, преподававшего в колледже в Радужном ХМАО.

Ранее «Наш город» сообщал, что 31 августа Toyota Camry сбил 67-летнего велосипедиста на трассе Армизонское-Емуртла. Мужчина скончался на месте.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Безопасность на дорогах
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