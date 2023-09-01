Погибла женщина: на тюменской трассе внедорожник влетел в припаркованный самосвал

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:45
«Утром на участке ремонта моста в селе Камышевка водитель автомобиля „Форд“, двигаясь со стороны Шадринска в сторону Тюмени, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль. Видимо, в условиях плохой видимости (был сильный туман), он не заметил помехи», — сообщает ГИБДД.
В ДТП пострадала семья из пяти человек, машина зарегистрирована в республике Дагестан. На место аварии прибыли медики, пострадавшие доставлены в Шатровскую больницу. К сожалению супруга водителя скончалась. Известно, что в ДТП попала семья учителя математики и информатики, преподававшего в колледже в Радужном ХМАО.
Ранее «Наш город» сообщал, что 31 августа Toyota Camry сбил 67-летнего велосипедиста на трассе Армизонское-Емуртла. Мужчина скончался на месте.