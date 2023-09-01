Переселенцы из Германии приедут в Тюмень, чтоб строить бизнес

По словам Татьяна Леонгард, немцы сталкиваются с проблемами при оформлении документов для проживания. Их удивила российская бюрократия, на проблемы мигрантов отреагировали общественники. На проблему обратили внимание местные депутаты, а те дошли до Госдумы и правительства, о проблемах переселенцев знает премьер-министр Михаил Мишустин.