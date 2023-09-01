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Updated Сегодня, 10:26

Переселенцы из Германии приедут в Тюмень, чтоб строить бизнес

Переселенцы из Германии приедут в Тюмень, чтоб строить бизнес

1 сентября 2023, 10:26
Фото: 1MI
В Тюменскую область едут граждане Германии, чтобы жить и строить бизнес. В регионе планируется построить для них поселок и индустриальный парк.

Здесь соберутся иностранные учёные и промышленники, сообщает издание NEFT. Эксперты полагают, что переселенцы смогут привезти в страну деньги, знания и опыт. Почти 500 немецких семей планируют приехать в Россию, тюменцы снимают об этом фильм.

Фото: NEFT

По словам Татьяна Леонгард, немцы сталкиваются с проблемами при оформлении документов для проживания. Их удивила российская бюрократия, на проблемы мигрантов отреагировали общественники. На проблему обратили внимание местные депутаты, а те дошли до Госдумы и правительства, о проблемах переселенцев знает премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь переселенцы могут получить вид на жительство не выезжая из ФРГ. Первые переселенцы переехали в Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что 42-летний тюменец Валерий, почти год назад переехал в Грузию. О своей жизни он рассказал подробно журналистам.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Переселенцы
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