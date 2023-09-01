Переселенцы из Германии приедут в Тюмень, чтоб строить бизнес

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Здесь соберутся иностранные учёные и промышленники, сообщает издание NEFT. Эксперты полагают, что переселенцы смогут привезти в страну деньги, знания и опыт. Почти 500 немецких семей планируют приехать в Россию, тюменцы снимают об этом фильм.
По словам Татьяна Леонгард, немцы сталкиваются с проблемами при оформлении документов для проживания. Их удивила российская бюрократия, на проблемы мигрантов отреагировали общественники. На проблему обратили внимание местные депутаты, а те дошли до Госдумы и правительства, о проблемах переселенцев знает премьер-министр Михаил Мишустин.
Теперь переселенцы могут получить вид на жительство не выезжая из ФРГ. Первые переселенцы переехали в Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что 42-летний тюменец Валерий, почти год назад переехал в Грузию. О своей жизни он рассказал подробно журналистам.