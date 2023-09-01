Огромная пробка в 4 километра остановила движение на Объездной дороге Тюмени

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
«Машины столкнулись около развязки на Червишевском тракте. Тут сложно проехать», — сообщила «Нашему городу» Юлия В.
В аварии пострадали только автомобили, но на дороге наблюдаются серьёзные затруднения. На Объездной дороге пробка растянулась сразу на 4 километра, на Мельникайте (в сторону выезда из города) образовался затор в 1,5 км.
Ранее «Наш город» сообщал, что 31 августа в час пик в Тюмени столкнулись сразу 10 машин. Серьёзные заторы возникли на улицах Чернышевского, Челюскинцев и Ленина.