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Updated Сегодня, 13:46

Огромная пробка в 4 километра остановила движение на Объездной дороге Тюмени

Огромная пробка в 4 километра остановила движение на Объездной дороге Тюмени

1 сентября 2023, 13:46
Фото: 1MI
В областной столице скопилась огромная пробка в южной части города. Здесь столкнулись две легковушки.
«Машины столкнулись около развязки на Червишевском тракте. Тут сложно проехать», — сообщила «Нашему городу» Юлия В.

В аварии пострадали только автомобили, но на дороге наблюдаются серьёзные затруднения. На Объездной дороге пробка растянулась сразу на 4 километра, на Мельникайте (в сторону выезда из города) образовался затор в 1,5 км.

Ранее «Наш город» сообщал, что 31 августа в час пик в Тюмени столкнулись сразу 10 машин. Серьёзные заторы возникли на улицах Чернышевского, Челюскинцев и Ленина.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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