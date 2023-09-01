Начальник ГИБДД по Тюменской области Миллер подал рапорт на увольнение

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Главный автоинспектор Тюменской области Андрей Миллер уходит в отставку. Накануне, 31 августа, он подал рапорт на увольнение по собственному желанию.
Кто займет его место еще не известно. Однако, источники, близкие к правоохранительным органам, сообщили нашему изданию, что место автоинспектора может занять Василий Ренцанов. За прошедший год он поднялся от должности главы ГИБДД до заместителя Миллера.
Уход Миллера с поста может быть неслучайным. TG-канал «Лукоморье» сообщает, что продолжается зачистка команды руководителя УМВД по Тюменской области Леонида Коломийца.
Ранее мы писали о том, что по итогам министерской инспекторской проверки в первом квартале этого года Леониду Коломийцу было объявлено о неполном служебном соответствии. Так, комиссия узнала, что на должность своего зама руководитель УМВД назначил родственника. Кроме того, оказалось, что зам не выполнял никаких обязанностей, а только занимал должность.
Кроме того, мы не раз сообщали о том, что по городу ездят автомобилисты, чьи машины украшают «красивые» номера. В январе этого года «Nashgorod.ru» рассказывал, что почти сотня таких номеров была выдана «по заказу». Предполагалось, что, если будет доказано, что такие номера куплены у главного автоинспектора региона, то ему грозит тюремный срок.