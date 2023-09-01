nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Главный автоинспектор уходит со своей должности

Начальник ГИБДД по Тюменской области Миллер подал рапорт на увольнение

1 сентября 2023, 06:19
Фото: 1MI
Главный автоинспектор уходит со своей должности
Накануне, 31 августа, Александр Миллер написал рапорт на увольнение по собственному желанию. Однако бдительные тюменцы полагают, что таким образом происходит зачистка команды Коломийца.
Сюжет
ДТП

Главный автоинспектор Тюменской области Андрей Миллер уходит в отставку. Накануне, 31 августа, он подал рапорт на увольнение по собственному желанию.

Александр МиллерАлександр Миллер
Александр Миллер
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Кто займет его место еще не известно. Однако, источники, близкие к правоохранительным органам, сообщили нашему изданию, что место автоинспектора может занять Василий Ренцанов. За прошедший год он поднялся от должности главы ГИБДД до заместителя Миллера.

Василий РенцановВасилий Ренцанов
Василий Ренцанов
Фото: ГИБДД по Тюменской области
«Оправдают избиение или ужесточат наказание?»: дело экипажа ГИБДД рассмотрят с нуля
Узнать подробнее

Уход Миллера с поста может быть неслучайным. TG-канал «Лукоморье» сообщает, что продолжается зачистка команды руководителя УМВД по Тюменской области Леонида Коломийца.

Ранее мы писали о том, что по итогам министерской инспекторской проверки в первом квартале этого года Леониду Коломийцу было объявлено о неполном служебном соответствии. Так, комиссия узнала, что на должность своего зама руководитель УМВД назначил родственника. Кроме того, оказалось, что зам не выполнял никаких обязанностей, а только занимал должность.

Кроме того, мы не раз сообщали о том, что по городу ездят автомобилисты, чьи машины украшают «красивые» номера. В январе этого года «Nashgorod.ru» рассказывал, что почти сотня таких номеров была выдана «по заказу». Предполагалось, что, если будет доказано, что такие номера куплены у главного автоинспектора региона, то ему грозит тюремный срок.

Читайте также:
«Запретить электросамокаты?»: в ГИБДД встретились с руководством шеринговВ тюменской Зареке «гонщик» пытался скрыться от мотовзвода ГИБДД. Видео«Оправдают избиение или ужесточат наказание?»: дело экипажа ГИБДД рассмотрят с нуля
#Общество#Происшествия#Бизнес#ДТП#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Полиция#Безопасность на дорогах#Дела судебные#Анастасия Ильина
Подпишитесь
Дикий кадровый голод: в школах Тюменской области не хватает более 700 учителей
Сегодня, 01:07
«Теперь только для богатых?»: смогут ли тюменцы позволить себе такси после реформы?
Сегодня, 06:05
Литровая банка меда или килограмм малины? Что полезнее осенью на тысячу рублей
Сегодня, 01:09
«Санаторий лучше Турции»: секреты отдыха в «бабушкиной» среде от первого лица
Сегодня, 01:00
«Да как так? Я не верю!»: в зоне СВО погиб еще один молодой тюменец
Сегодня, 04:43