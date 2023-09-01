Литровая банка меда или килограмм малины? Что полезнее осенью на тысячу рублей

Каждый второй тюменец знает о том, что малина — это полезная ягода. Ее впрок заготавливают на зиму, чтобы затем использовать в качестве полезной добавки для укрепления иммунитета. Всем из детства знаком вкус такого варенья. Но что же делать, если у вас нет малинового варенья, а холода уже на подходе? Конечно, нужно бежать в магазин.