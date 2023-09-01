Литровая банка меда или килограмм малины? Что полезнее осенью на тысячу рублей

Posted Сегодня, 01:09
Published Сегодня, 01:09
Modified Сегодня, 01:09
Updated Сегодня, 01:09
Синоптики прогнозируют похолодание и ливни уже в начале осени. А это означает, что в скором времени у тюменцев вырастет спрос на сезонные продукты. Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в городских аптеках стоимость противопростудных препаратов резко возросла. Теперь же мы решили выяснить, сколько в преддверии осени стоят сезонные продукты, такие как: мед, малина, имбирь. Итак, у нас есть тысяча рублей и желание обезопаситься от простуд.
Пожалуй, самым востребованным продуктом для профилактики простудных заболеваний является мед. Этот товар всегда был ценным и дорогостоящим продуктом, поскольку в нем содержится большое количество полезных веществ. Его не только применяют внутрь, но делают с ним компрессы, а также используют в косметологических целях. Встретить настоящий натуральный мед в магазинах практически невозможно. Тем не менее спрос у тюменцев на него все же растет, поэтому сравним ценник на товар в нескольких популярных сетевых супермаркетах.
Стеклянная баночка башкирского меда (250 гр.) в «Окее» стоит 144,99 рублей. В этом же магазине баночка дальневосточного липового меда (250 гр.) стоит 249 рублей. В «Ленте» 245 гр. меда стоит 242 рубля. Выбор меда в этом магазине огромен: от порционной емкости до тары в поллитра. Средняя стоимость составляет 270 рублей (250 гр.)
В «Магните» например, выбор продукта небольшой. Стеклянная емкость фирменного продукта обойдется тюменцам в 179,99 рублей (500 гр.). Также в наличии есть фруктовый крем-мед. А вот в «Ашане» можно приобрести цветочный мед в пластиковом контейнере (150 гр.) всего за 42,99 рубля. Мед с прополисом за стеклянную емкость в 500 гр. стоит 819 рублей. Средняя цена на товар в этом магазине — 300 рублей за 250 гр. В крупных сетевых магазинах линейка товара разнообразна, ценник тоже можно подобрать под свой кошелек.
Конечно, чтобы купить качественный продукт, необходимо приобретать его у знакомых частников или в специализированных проверенных магазинах. Однако за неимением лучшего можно найти этот товар и в супермаркетах. Поскольку как оказалось, в них есть из чего выбрать. Средняя стоимость килограмма меда составляет 1,1 тысячу рублей. Нам чуть-чуть не хватило, пришлось занять сто рублей в долг…
Каждый второй тюменец знает о том, что малина — это полезная ягода. Ее впрок заготавливают на зиму, чтобы затем использовать в качестве полезной добавки для укрепления иммунитета. Всем из детства знаком вкус такого варенья. Но что же делать, если у вас нет малинового варенья, а холода уже на подходе? Конечно, нужно бежать в магазин.
В «Окее» стеклянная баночка любимого многими продукта стоит 169,99 рублей (320 гр.) В «Ленте» банка фирменного варенья обойдется тюменцам в 168, 49 рублей (370 гр.). В этом же гипермаркете можно приобрести свежемороженую ягоду по цене 347,39 рублей за 300 гр. 125 гр. свежей малины обойдутся горожанам в 189, 49 рублей.
В «Ашане» 300 гр. свежемороженой ягоды стоят 281, 99 рублей, 125 гр. свежей ягоды — 299,99 рублей. А вот стеклянную баночку варенья в 370 гр. можно купить здесь за 269,99 рублей. в «Перекрестке» варенье (360 гр.) стоит 199,99 рублей. Здесь же 125 гр. свежей малины можно приобрести за 239,99 рублей.
Несмотря на то, что сезон свежих ягод уже закончился, на полках тюменских магазинов все еще можно встретить свежую малину. О разнообразии баночной заготовки и замороженной ягоды и вовсе говорить не стоит — товар доступен круглый год. Правда, сравнивая стоимость товара в различных магазинах, становится понятно, что малина — это далеко не бюджетный товар.
Килограмм свежей ягоды обойдется в 1,5 — 2 тысячи рублей. Стоимость свежемороженой ягоды чуть меньше — 0,8 — 1,2 тысячи рублей за килограмм. Снова нам немного не хватило, чтобы уложиться в бюджет.
Если мед и малиновое варенье ассоциируется у большинства тюменцев с некой панацеей, то к помощи имбиря прибегает далеко не каждый. Тем не менее этот корень, обладающий терпким вяжущим вкусом, тоже приносит пользу организму. Он стал особенно широко известен в пандемию коронавируса. Считалось, что он способен победить COVID-19, из-за чего цена на имбирь взлетела за облака. Кроме того, его смело можно назвать осенним продуктом.
Хотя, имбирь можно встретить в магазинах круглогодично: в маринованном, сушеном и консервированном виде. А порошок из имбиря используется в качестве добавки ко многим блюдам. Дефицит закончился и цены упали. Однако свежий имбирь сейчас встречается далеко не во всех супермаркетах.
В «Ленте» корень свежего имбиря стоит 736,89 рублей за килограмм. В «Перекрестке» свежий имбирь стоит 799,99 за килограмм. На официальном сайте Михайловского рынка можно найти этот товар за 600 рублей (кг), а вот в сервисе доставки продуктов «Самокат» можно приобрести корень имбиря (1 шт.) в наборе с лимоном (1 шт.). И это определенно наша удача.
Пожалуй, этот продукт наряду с малиной и медом ассоциируется как оружие против простудных заболеваний. И его-то уж точно можно найти круглогодично в тюменских магазинах. Однако сравним цены на товар и посмотрим, так ли он финансово доступен, как принято считать.
«Лента» предлагает купить этот овощ за 315,79 рублей (1 кг.). В этом же магазине 200 гр. молодого чеснока стоит 126,39 рублей. Упаковка с 3 шт. чеснока обойдется горожанам в 63,19 рубля. В «Магните» килограмм чеснока стоит 880 рублей. В «Ашане» упаковка (3 штуки) стоит 49,99 рублей. Стоимость килограмма чеснока — 229,99 рублей.
В «Перекрестке» упаковка из 3 штук (50 гр.) стоит 59,99 рублей. Тогда как в этом же магазине килограмм достигает почти 340 рублей.
Таким образом стоимость чеснока варьируется в диапазоне от 300 до 800 рублей за килограмм. И в нашу тысячу рублей мы легко укладываемся.
И наконец, затронем стоимость лимонов. Цитрус не теряет своей актуальности ни летом, ни зимой. Его добавляют в лимонады, десерты, мороженое ну и, конечно, в чай. В «Окее» стоимость лимонов составляет 89,99 рублей за упаковку в 600 гр. В «Ленте» килограмм цитруса — практически 211 рублей. В «Магните» упаковка 300 гр. лимонов стоит 65 рублей. В «Ашане» килограмм достигает 160 рублей. Таким образом средняя стоимость килограмма лимонов — около 180 рублей. Вполне себе наш вариант.
Подводя итоги отметим, что сезонные товары оказались не самыми бюджетными. Цена на мед и малину превышает тысячу рублей за килограмм. Стоимость чеснока почти догоняет эту планку. Единственным бюджетным товаром, да к тому же еще и доступным, оказался лимон. Его и будем грызть, чтобы защититься от осенних хворей.
Ранее портал «Nashgorod.ru» писал о том, что можно купить на тысячу рублей. Оказалось, что в эквиваленте на продукты — это 16 булок хлеба или 16 упаковок молока. Теперь же выясняется, что тысяча рублей — это килограмм замороженной малины.