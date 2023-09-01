Кандидат от «Новых людей» снялся с выборов в городскую думу в Тюмени

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
«В связи с состоянием здоровья и необходимостью экстренного медицинского обследования, я снимаю свою кандидатуру», — отметил в своём заявлении Рудик Манукян.
Эксперты отмечают, что Рудик Манукян считался кандидатом который, который потенциально мог пройти на выборах в гордуму Тюмени в 16 округе.
Ранее «Наш город» сообщал, что 10 сентября 2023 года в Тюмени и во всем регионе пройдут выборы губернатора и депутатов в местные органы власти. Обновится состав депутатов гордумы областной столицы.