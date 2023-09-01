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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Кандидат от «Новых людей» снялся с выборов в городскую думу в Тюмени

Кандидат от «Новых людей» снялся с выборов в городскую думу в Тюмени

1 сентября 2023, 13:03
Фото: 1MI
Один из кандидатов от партии «Новые люди» в гордуму Тюмени Рудик Манукян снялся с выборов. Он не может продолжать предвыборную гонку из-за проблем со здоровьем.
«В связи с состоянием здоровья и необходимостью экстренного медицинского обследования, я снимаю свою кандидатуру», — отметил в своём заявлении Рудик Манукян.

Эксперты отмечают, что Рудик Манукян считался кандидатом который, который потенциально мог пройти на выборах в гордуму Тюмени в 16 округе.

Ранее «Наш город» сообщал, что 10 сентября 2023 года в Тюмени и во всем регионе пройдут выборы губернатора и депутатов в местные органы власти. Обновится состав депутатов гордумы областной столицы.

Выборы в гордуму Тюмени могут преподнести сюрпризы
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Выборы
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