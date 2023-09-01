Кандидат от «Новых людей» снялся с выборов в городскую думу в Тюмени

Один из кандидатов от партии «Новые люди» в гордуму Тюмени Рудик Манукян снялся с выборов. Он не может продолжать предвыборную гонку из-за проблем со здоровьем.

«В связи с состоянием здоровья и необходимостью экстренного медицинского обследования, я снимаю свою кандидатуру», — отметил в своём заявлении Рудик Манукян. Эксперты отмечают, что Рудик Манукян считался кандидатом который, который потенциально мог пройти на выборах в гордуму Тюмени в 16 округе. Ранее «Наш город» сообщал, что 10 сентября 2023 года в Тюмени и во всем регионе пройдут выборы губернатора и депутатов в местные органы власти. Обновится состав депутатов гордумы областной столицы. Выборы в гордуму Тюмени могут преподнести сюрпризы Узнать подробнее