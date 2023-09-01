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Из пустыря в первый цифровой микрорайон Сибири: новый ЖК изменит облик Плеханово

Из пустыря в первый цифровой микрорайон Сибири: новый ЖК изменит облик Плеханово

1 сентября 2023, 04:43
Фото: «Страна Девелопмент»
Всего 2 года назад рядом с аэропортом Плеханово было просто поле: ни жилых домов, ни хозяйственных построек, ни промышленных объектов. А сейчас, если проехать мимо, район не узнать — там растет мини-город. В материале Нашего Города рассказываем, кто и что строит на месте пустыря.

В 2021 году федеральный застройщик «Страна Девелопмент» получил разрешение на строительство нового жилого комплекса рядом с аэропортом Плеханово. ЖК «Домашний» сразу попал в центр внимания властей, тюменцев и покупателей недвижимости из других городов.

Во-первых, это первый цифровой микрорайон Сибири, в котором смарт-технологии встречаются и в квартирах, и во дворах, и на бульваре. Во-вторых, проект реализуется с использованием механизма инфраструктурных облигаций.

Бывшее поле, где сейчас ГК «Страна Девелопмент» строит ЖК «Домашний».Бывшее поле, где сейчас ГК «Страна Девелопмент» строит ЖК «Домашний».
Бывшее поле, где сейчас ГК «Страна Девелопмент» строит ЖК «Домашний».
Фото: «Страна Девелопмент»

В апреле 2021 года Президент РФ Владимир Путин анонсировал старт применения механизма инфраструктурных облигаций в своем послании Федеральному собранию. Суть механизма заключается в том, что застройщик получает деньги на срок до 15 лет под льготную ставку. Обязательным условием является создание инфраструктурного объекта.

«Страна Девелопмент» получила целевой займ под 3,5% на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Общая протяженность магистральных коммуникаций — более 4 километров. Размер инфраструктурного займа — 661,1 млн рублей.

Начало строительства ЖК «Домашний»Начало строительства ЖК «Домашний»
Начало строительства ЖК «Домашний»
Фото: «Страна Девелопмент»

Строительство ЖК началось в конце 2021 года и уже в ноябре 2022-го застройщик ввел в эксплуатацию первый дом. Его построили всего за 11 месяцев. Так, покупка квартиры в ЖК «Домашний» стала выгодным решением и для тех, кто жил в съемных квартирах, и для инвесторов — ведь от старта продаж до ввода дома прошло всего 9 месяцев.

Первый дом построили меньше, чем за годПервый дом построили меньше, чем за год
Первый дом построили меньше, чем за годПервый дом построили меньше, чем за год
Первый дом построили меньше, чем за годПервый дом построили меньше, чем за год
Первый дом построили меньше, чем за годПервый дом построили меньше, чем за год
Первый дом построили меньше, чем за год
Фото: «Страна Девелопмент»

В декабре 2022 года ЖК посетили полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин и управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

На презентации ЖК были первые лица страны и Тюменского регионаНа презентации ЖК были первые лица страны и Тюменского региона
На презентации ЖК были первые лица страны и Тюменского региона
Фото: «Страна Девелопмент»

Сейчас в комплексе строится еще 10 домов. До конца года застройщик сдаст три из них. Всего на 52 га будет возведено 24 дома с общей жилой площадью 380 кв. метров.

Первый в Тюмени цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга

То, что отличает этот ЖК от других:

  • Доступ в парадные по BLE-метке или через FaceID,
  • Лифт автоматически спускается на первый этаж при открытии домофона,
  • Во дворах — USB розетки и беседки с подогревом, в парадных — зарядки для электротранспорта,
  • На бульваре будут расположены арт-объекты с QR-кодами для перехода на сцены дополненной реальности,
  • Въезд в паркинг по считыванию номеров,
  • А в самих квартирах можно установить систему «умный дом».
«Домашний» - первый цифровой микрорайон Сибири«Домашний» - первый цифровой микрорайон Сибири
«Домашний» - первый цифровой микрорайон Сибири«Домашний» - первый цифровой микрорайон Сибири
«Домашний» - первый цифровой микрорайон Сибири
Фото: «Страна Девелопмент»

Здесь будет самый протяженный пешеходный бульвар в Тюмени — 1 600
метров

Первую часть бульвара для тюменцев откроют уже в этом году — более 300 метров в длину. Для сравнения: это размер уже функционирующего бульвара в ЖК «Европейский берег». Архитекторы предусмотрели развивающие площадки для детей разного возраста, пространство для игр с водой, скейт-площадку и памп-трек. Здесь откроются футбольная площадка, воркаут-зона, спортивная площадка, турниковый комплекс. Сердцем бульвара станет событийная площадка для проведения мероприятий и ярмарок, встреч с друзьями и близкими. Зона амфитеатра позволит проводить презентации, театральные постановки, детские праздники.

В этом ЖК – самый длинный бульвар в городеВ этом ЖК – самый длинный бульвар в городе
В этом ЖК – самый длинный бульвар в городеВ этом ЖК – самый длинный бульвар в городе
В этом ЖК – самый длинный бульвар в городеВ этом ЖК – самый длинный бульвар в городе
В этом ЖК – самый длинный бульвар в городе
Фото: «Страна Девелопмент»

Каждый дом уникален

Все 24 дома отличаются архитектурой, этажностью и формой. Чтобы, гуляя по району, жители видели не «под копирку» дома, а чувствовали себя жителями «города в городе». Для этого на первых этажах домов откроются магазины, обучающие центры, салоны услуг, аптеки, пекарни и кафе. А в центре ЖК появится собственный фитнес-центр с бассейном.

Фото: «Страна Девелопмент»

Весь ЖК «Домашний» будет достроен в 2026 году. Сейчас в продаже есть квартиры на самый разный вкус — от небольших студий для студентов до просторных вариантов с террасами, гардеробными, высокими потолками и мастер-спальнями.

Всего за 1,5 года «Страна Девелопмент» показала, как на месте пустыре, где не было даже коммуникаций, можно сделать комфортный для современной жизни микрорайон. Дальше — больше!

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Покупка квартир#ЖК#Анастасия Имамахметова#Продажа квартиры#Страна
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