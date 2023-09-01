Из пустыря в первый цифровой микрорайон Сибири: новый ЖК изменит облик Плеханово

Строительство ЖК началось в конце 2021 года и уже в ноябре 2022-го застройщик ввел в эксплуатацию первый дом. Его построили всего за 11 месяцев. Так, покупка квартиры в ЖК «Домашний» стала выгодным решением и для тех, кто жил в съемных квартирах, и для инвесторов — ведь от старта продаж до ввода дома прошло всего 9 месяцев.