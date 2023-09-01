Из пустыря в первый цифровой микрорайон Сибири: новый ЖК изменит облик Плеханово

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В 2021 году федеральный застройщик «Страна Девелопмент» получил разрешение на строительство нового жилого комплекса рядом с аэропортом Плеханово. ЖК «Домашний» сразу попал в центр внимания властей, тюменцев и покупателей недвижимости из других городов.
Во-первых, это первый цифровой микрорайон Сибири, в котором смарт-технологии встречаются и в квартирах, и во дворах, и на бульваре. Во-вторых, проект реализуется с использованием механизма инфраструктурных облигаций.
В апреле 2021 года Президент РФ Владимир Путин анонсировал старт применения механизма инфраструктурных облигаций в своем послании Федеральному собранию. Суть механизма заключается в том, что застройщик получает деньги на срок до 15 лет под льготную ставку. Обязательным условием является создание инфраструктурного объекта.
«Страна Девелопмент» получила целевой займ под 3,5% на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Общая протяженность магистральных коммуникаций — более 4 километров. Размер инфраструктурного займа — 661,1 млн рублей.
Строительство ЖК началось в конце 2021 года и уже в ноябре 2022-го застройщик ввел в эксплуатацию первый дом. Его построили всего за 11 месяцев. Так, покупка квартиры в ЖК «Домашний» стала выгодным решением и для тех, кто жил в съемных квартирах, и для инвесторов — ведь от старта продаж до ввода дома прошло всего 9 месяцев.
В декабре 2022 года ЖК посетили полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин и управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.
Сейчас в комплексе строится еще 10 домов. До конца года застройщик сдаст три из них. Всего на 52 га будет возведено 24 дома с общей жилой площадью 380 кв. метров.
То, что отличает этот ЖК от других:
Первую часть бульвара для тюменцев откроют уже в этом году — более 300 метров в длину. Для сравнения: это размер уже функционирующего бульвара в ЖК «Европейский берег». Архитекторы предусмотрели развивающие площадки для детей разного возраста, пространство для игр с водой, скейт-площадку и памп-трек. Здесь откроются футбольная площадка, воркаут-зона, спортивная площадка, турниковый комплекс. Сердцем бульвара станет событийная площадка для проведения мероприятий и ярмарок, встреч с друзьями и близкими. Зона амфитеатра позволит проводить презентации, театральные постановки, детские праздники.
Все 24 дома отличаются архитектурой, этажностью и формой. Чтобы, гуляя по району, жители видели не «под копирку» дома, а чувствовали себя жителями «города в городе». Для этого на первых этажах домов откроются магазины, обучающие центры, салоны услуг, аптеки, пекарни и кафе. А в центре ЖК появится собственный фитнес-центр с бассейном.
Весь ЖК «Домашний» будет достроен в 2026 году. Сейчас в продаже есть квартиры на самый разный вкус — от небольших студий для студентов до просторных вариантов с террасами, гардеробными, высокими потолками и мастер-спальнями.
Всего за 1,5 года «Страна Девелопмент» показала, как на месте пустыре, где не было даже коммуникаций, можно сделать комфортный для современной жизни микрорайон. Дальше — больше!
Реклама. ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД». Проектная декларация на наш. дом.рф, strana.com.