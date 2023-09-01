Итоги дня Тюмени: 1 сентября, уволился начальник ГИБДД, не хватает 700 учителей

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
После торжественных линеек в школах, ученики рванули в центр города, чтобы насладиться праздником! Ученики стягиваются к Цветному бульвару, чтобы в более привычной обстановке отметить День знаний. Маленькие ученики примчали на аттракционы с родителями, а старшие собрались кучками, чтобы обсудить летние приключения. Детей на Цветном бульваре уже ждали ростовые куклы в виде Тома и Джерри, раздающие леденцы, аниматоры Бэтмен и Капитан Америка с шариками. Кстати к последним у старшеклассников возникли вопросы, ибо просвещенная молодежь предполагала, что эти персонажи сейчас относятся к списку нежелательных.
31 августа, Александр Миллер написал рапорт на увольнение. Эксперты полагают, что это может говорить о зачистке команды Коломийца. Кто займет его место еще не известно. Однако, источники, близкие к правоохранительным органам, сообщили нашему изданию, что место автоинспектора может занять Василий Ренцанов. За прошедший год он поднялся от должности главы городской ГИБДД до заместителя Миллера.
Школы столкнулись с дефицитом педагогов. Но реальная ситуация может быть хуже официальной статистики. Директора школ и учителя в разговоре с «Нашим городом» признаются, что нехватку учителей «покрывают» искусственно, перераспределяя нагрузку по урокам. Иногда учителя работают вместо положенных 18 по 40 и более часов в классе. По официальной статистике регионального департамента образования и науки зарплата педагога составляет в среднем 55 тысяч рублей, в реальности чаще не дотягивает и до 30 тысяч рублей.
Тюмень вошла в Топ-10 регионов с высокой зарплатой педагогов, заняв шестую строку с доходом учителей. Под сомнение эти статистические данные поставила Дина Горковец.
По словам клинического психолога, астрология может не только принести пользу, но и навредить. Если люди вверяют свою судьбу этой науке, но ничего не делают и не умеют принимать решения, то от работы с астрологом им будет только хуже.
Клинический психолог Олег Долгицкий рассказал тюменцам, есть ли у них шанс стать астрологами. Подобные услуги пользуются всё большим спросом, но потребности тюменцев изменились. Раньше они спрашивали, как найти вторую половину, теперь хотят развить свою личность. Долгицкий рассказал, что существует возможность отличить настоящего астролога от шарлатана.