Итоги дня Тюмени: 1 сентября, уволился начальник ГИБДД, не хватает 700 учителей

После торжественных линеек в школах, ученики рванули в центр города, чтобы насладиться праздником! Ученики стягиваются к Цветному бульвару, чтобы в более привычной обстановке отметить День знаний. Маленькие ученики примчали на аттракционы с родителями, а старшие собрались кучками, чтобы обсудить летние приключения. Детей на Цветном бульваре уже ждали ростовые куклы в виде Тома и Джерри, раздающие леденцы, аниматоры Бэтмен и Капитан Америка с шариками. Кстати к последним у старшеклассников возникли вопросы, ибо просвещенная молодежь предполагала, что эти персонажи сейчас относятся к списку нежелательных.