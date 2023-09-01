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Губернатор Воробьев: Президент открыл самую большую школу в Подмосковье

Губернатор Воробьев: Президент открыл самую большую школу в Подмосковье

1 сентября 2023, 18:15
Фото: Пресс-служба правительства Московской области
Образовательное учреждение на 2,2 тысячи учеников открылось в подмосковном ЖК «Гусарская баллада». Это самая большая школа в регионе, которая в числе 25 учебных заведений была заложена в области два года назад.

В режиме ВКС о начале работы школы губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил президенту РФ Владимиру Путину. Как пишет mosregtoday.ru, в первый день учебного года глава государства принял участие в открытии новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах.

В ЖК «Гусарская баллада», который расположен в Одинцовском округе, проживают 24 тысячи человек. Все запланированные проектом 29 многоквартирных домов ЖК были сданы в эксплуатацию еще в 2019 году, однако социальных объектов при этом не хватало. При поддержке правительства региона в этом году в микрорайоне был построен второй детский сад, а сегодня открыта большая школа — образовательный центр «Багратион».

«У нас обычно на 40 тысяч учеников прибавляется ежегодно, а в этом году — плюс 45 тысяч. Первоклашек на этот раз — 120 тысяч, в 2022-м было 112 тысяч. К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, а всего программа на текущий год предполагает 40 школ и 25 детсадов — это и бюджет, и внебюджет. Мы ищем учителей, хотя у нас текучка по ним крайне низкая, но раз открываем новые школы, то нужно продолжать заниматься поиском», — пояснил Андрей Воробьев.

Четырехэтажное здание школы имеет площадь 30 тысяч кв. метров и оснащено четырьмя лифтами. В школе 88 учебных кабинетов, в том числе 34 — для начальных классов, 10 — для проведения уроков математики, четыре — физики (с современным интерактивным оборудованием), а также восемь кабинетов информатики (с цифровыми лабораториями). Также имеются кулинарные, слесарные, столярные мастерские, кабинеты логопеда и психолога, центр детских инициатив, четыре спортзала, актовый зал на 600 мест, столовая на 800 человек, библиотека с IT-зоной. На территории школы обустроены стадион с футбольным полем, зоны для спортивных игр и отдыха.

Андрей Воробьев также добавил, что ежегодно в регионе проводится капитальный ремонт около 60 школ, которые были построены еще в 60–70-х годах.

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