Губернатор Воробьев: Президент открыл самую большую школу в Подмосковье

«У нас обычно на 40 тысяч учеников прибавляется ежегодно, а в этом году — плюс 45 тысяч. Первоклашек на этот раз — 120 тысяч, в 2022-м было 112 тысяч. К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, а всего программа на текущий год предполагает 40 школ и 25 детсадов — это и бюджет, и внебюджет. Мы ищем учителей, хотя у нас текучка по ним крайне низкая, но раз открываем новые школы, то нужно продолжать заниматься поиском», — пояснил Андрей Воробьев.