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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Энергетики увеличили выдачу мощности школе в Перевалово в 4 раза

Энергетики увеличили выдачу мощности школе в Перевалово в 4 раза

1 сентября 2023, 08:24
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» увеличили мощность энергоснабжения общеобразовательной школы в селе Перевалово. Дополнительные 180 кВт позволили учебному заведению открыть современный компьютерный класс, организовать пространство для занятий робототехникой и использовать интерактивное оборудование в актовом зале.

На обеспечение социально значимого объекта необходимой мощностью компания направила 3,7 млн рублей.

Школа на 620 мест является единственной для пяти населенных пунктов Переваловского муниципального образования, где живет около 6 тысяч человек. В рамках договора технологического присоединения энергетики построили две кабельные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 240 метров. Подземную энергоинфраструктуру проложили с применением метода горизонтального направленного бурения. Также специалисты установили два интеллектуальных прибора учета с дистанционной передачей данных.

Технологическое присоединение к электрическим сетям — одна из приоритетных задач «Россети Тюмень». Энергокомпания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения в Тюменской области.

#Тюмень#Школа#Электроэнергия#Энергетика#Россети Тюмень#Анастасия Имамахметова
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