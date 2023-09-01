Энергетики увеличили выдачу мощности школе в Перевалово в 4 раза

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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Updated Сегодня, 08:26
На обеспечение социально значимого объекта необходимой мощностью компания направила 3,7 млн рублей.
Школа на 620 мест является единственной для пяти населенных пунктов Переваловского муниципального образования, где живет около 6 тысяч человек. В рамках договора технологического присоединения энергетики построили две кабельные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 240 метров. Подземную энергоинфраструктуру проложили с применением метода горизонтального направленного бурения. Также специалисты установили два интеллектуальных прибора учета с дистанционной передачей данных.
Технологическое присоединение к электрическим сетям — одна из приоритетных задач «Россети Тюмень». Энергокомпания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения в Тюменской области.