Энергетики увеличили выдачу мощности школе в Перевалово в 4 раза

Школа на 620 мест является единственной для пяти населенных пунктов Переваловского муниципального образования, где живет около 6 тысяч человек. В рамках договора технологического присоединения энергетики построили две кабельные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 240 метров. Подземную энергоинфраструктуру проложили с применением метода горизонтального направленного бурения. Также специалисты установили два интеллектуальных прибора учета с дистанционной передачей данных.