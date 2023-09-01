Эксперты раскрыли финансовые итоги полугодия «Почты России»

«Почта потенциально может стать основным каналом взаимодействия покупателей и продавцов. Через канал „Почта России“ в принципе могла бы осуществляться максимальная доставка товара до потребителей. На сегодняшний день „Почта России" — самая распространенная сеть в стране со своими пунктами выдачи. И пользоваться этим преимуществом нужно именно сейчас, потому что в противном случае появятся альтернативные игроки. То есть компании нужно быть здорово агрессивной, чтобы еще более нарастить свою долю и влияние на рынке. И возможности для этого есть», — отметил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.