Эксперты раскрыли финансовые итоги полугодия «Почты России»

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Компания объясняет улучшение финансовых показателей антикризисным управлением и программой развития бизнеса, передает 56orb.ru.
Второй квартал является особенно значимым для «Почты России», так как это время, когда начинают давать результаты внедренные ранее инициативы. Генеральный директор Михаил Волков подчеркнул, что компания стремится быть эффективным партнером для российского и зарубежного бизнеса, а также предоставлять жителям страны социально значимые услуги.
Эксперты отмечают, что перспективным сегментом для компании становится сотрудничество с маркетплейсами. «Почта России» активно взаимодействует с ними, и это является важным шагом в развитии компании. Однако, чтобы увеличить свою долю на рынке, компания должна проявить большую агрессивность и использовать преимущества своей сети пунктов выдачи.
«Почта потенциально может стать основным каналом взаимодействия покупателей и продавцов. Через канал „Почта России“ в принципе могла бы осуществляться максимальная доставка товара до потребителей. На сегодняшний день „Почта России" — самая распространенная сеть в стране со своими пунктами выдачи. И пользоваться этим преимуществом нужно именно сейчас, потому что в противном случае появятся альтернативные игроки. То есть компании нужно быть здорово агрессивной, чтобы еще более нарастить свою долю и влияние на рынке. И возможности для этого есть», — отметил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
«Почта России» является одной из крупнейших компаний в мире по количеству отделений и обслуживает более 38 тыс. точек, большая часть которых находится в малых и удаленных населенных пунктах. Компания также выполняет социальную функцию, гарантируя доставку писем, посылок, пенсий и оказывая другие социально значимые услуги.
Руководство компании подчеркивает важность сотрудничества с крупнейшими игроками рынка электронной коммерции. Планируется превратить значительную часть отделений в мультибрендовые пункты выдачи заказов и расширить международное направление деятельности компании.