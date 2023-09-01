Эксперт рассказал тюменцам, смогут ли те стать астрологами

Однако астрология не только может принести пользу человеку, но и способна нанести вред. Психолог уверил, если человек перекладывает свою жизнь в руки астрологии, но при этом ничего не предпринимает для улучшения жизни, то это может навредить ему. Кроме того, люди, не обладающие умением принимать собственные решения, наиболее восприимчивы к астрологи.