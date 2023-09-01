Эксперт рассказал тюменцам, смогут ли те стать астрологами

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Клинический психолог Олег Долгицкий рассказал тюменцам, есть ли у них шанс стать астрологами. Услуги астролога вызывают большой спрос у горожан. Однако потребности тюменцев изменились: раньше они спрашивали, как найти вторую половину, теперь же узнают у специалистов, как развить свою личность. Издание Sm.news сообщает, чтобы понимать астрологию необходимо обладать большим багажом гуманитарных знаний. Особенно это касается знаний в области семантики. Однако по словам психолога Долгицского, научиться разбираться в астрологии возможно.
— Планеты — это лишь стрелки часов, отмеряющие время циклов, смысл которых представлен в мифах, характерных для имени божества, которым была обозначена проблема. Сложность в том, что нужно глубоко вникать в семантику мифов, что мы научились делать в науке совсем недавно благодаря трудам Юнга и Кемпбела, — отметил психолог.
Долгицкий рассказал, что существует возможность отличить настоящего астролога от шарлатана. Квалифицированные специалисты очень образованы. Чем выше общий уровень академического образования человека, который интерпретирует личный гороскоп, тем лучше.
Однако астрология не только может принести пользу человеку, но и способна нанести вред. Психолог уверил, если человек перекладывает свою жизнь в руки астрологии, но при этом ничего не предпринимает для улучшения жизни, то это может навредить ему. Кроме того, люди, не обладающие умением принимать собственные решения, наиболее восприимчивы к астрологи.
В заключении психолог добавил, что астрология пользуется популярностью, поскольку многие люди не понимают, что происходит в мире и в их жизни. Поэтому они принимают решение взвесить все на плечи астрологии.