«Едва поднялась»: ливни не помогли иссохшей за лето Туре

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
На сегодняшний день уровень воды в туре составляет -76 сантиметров над уровнем гидропоста. За последние сутки воды прибыла на 4 сантиметра, а за последние 10 дней в сумме всего на 7 сантиметров. Однако существенных положительных изменений пока не видно. В среднем, сейчас уровень воды должен составлять около 28 сантиметров до чего Туре еще очень далеко.
С начала теплого сезона река обмелела на 258 сантиметров и сейчас для того, чтобы восполнить потери необходимы регулярные и сильные дожди с последующей снежной зимой. Однако, по прогнозам синоптиков, ожидается теплая и малоснежная зима, хотя этот прогноз и стоит считать предварительным.
Стоит напомнить, что в питании реки преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%. В период весеннего половодья проходит до 62-72% годового стока Туры.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти не смогут профинансировать работы по сохранению реки Тура из-за казуса в законодательстве. Согласно Водному Кодексу РФ, Тура является федеральной собственностью. Соответственно все мероприятия по оздоровлению реки могут быть профинансированы исключительно за счет средств бюджета РФ Сюжет