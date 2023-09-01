«Едва поднялась»: ливни не помогли иссохшей за лето Туре

На сегодняшний день уровень воды в туре составляет -76 сантиметров над уровнем гидропоста. За последние сутки воды прибыла на 4 сантиметра, а за последние 10 дней в сумме всего на 7 сантиметров. Однако существенных положительных изменений пока не видно. В среднем, сейчас уровень воды должен составлять около 28 сантиметров до чего Туре еще очень далеко.