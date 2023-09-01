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Все лето река исчезала у тюменцев на глазах.

«Едва поднялась»: ливни не помогли иссохшей за лето Туре

1 сентября 2023, 09:00
Фото: nashgorod.ru
Все лето река исчезала у тюменцев на глазах.

Ливни в Тюмени лишь незначительно подняли уровень воды в Туре

На сезон дождей тюменцы возлагают большие надежды — осадки могут восполнить хотя бы часть воды в иссохшей Туре.
Сюжет
Тура

На сегодняшний день уровень воды в туре составляет -76 сантиметров над уровнем гидропоста. За последние сутки воды прибыла на 4 сантиметра, а за последние 10 дней в сумме всего на 7 сантиметров. Однако существенных положительных изменений пока не видно. В среднем, сейчас уровень воды должен составлять около 28 сантиметров до чего Туре еще очень далеко.

С начала теплого сезона река обмелела на 258 сантиметров и сейчас для того, чтобы восполнить потери необходимы регулярные и сильные дожди с последующей снежной зимой. Однако, по прогнозам синоптиков, ожидается теплая и малоснежная зима, хотя этот прогноз и стоит считать предварительным.

Стоит напомнить, что в питании реки преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%. В период весеннего половодья проходит до 62-72% годового стока Туры.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти не смогут профинансировать работы по сохранению реки Тура из-за казуса в законодательстве. Согласно Водному Кодексу РФ, Тура является федеральной собственностью. Соответственно все мероприятия по оздоровлению реки могут быть профинансированы исключительно за счет средств бюджета РФ Сюжет

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