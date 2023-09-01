Депутаты выступили за повышение призывного возраста. Кто был против?

Сначала в Госдуме предложили сдвинуть призывной возраст, чтобы в армии служили не с 18 до 27 лет, а с 21 до 30. Потом внесли поправки: нижнюю планку оставили прежней, а верхнюю подняли на три года. Большинство депутатов «Единой России» и КПРФ поддержали закон в таком виде. Фракция ЛДПР не голосовала, а «Справедливая Россия» воздержалась. Единственными, кто проголосовал против, стали «Новые люди».