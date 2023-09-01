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В зоне СВО погиб житель Тюменской области

«Дак как так? Я не верю!»: в зоне СВО погиб еще один тюменец

1 сентября 2023, 04:43
Фото: 1MI
В зоне СВО погиб житель Тюменской области
Житель поселка Богандинский погиб в зоне СВО. В тематических соцсетях обсуждают смерть бойца. Близкие не могут поверить в то, что случилось с молодым человеком.

В тематических социальных сетях появилась информация о смерти тюменца, погибшего в зоне СВО. Администраторы сообщества 1 сентября опубликовали фотографию молодого человека с подписью «Сегодня героически погиб наш односельчанин Нечаев Дмитрий Александрович. Вечная память».

Местные жители выразили соболезнования родным погибшего.

Фото: ВК Богандинский на связи | Тюмень
— Да как так? Я не верю! Ты рядом с нами. Я вот только о тебе вчера вспоминал, когда ты приедешь, с братом говорил. Говорил, что скоро в отпуск им… Спи спокойно, братишка. А видишь, вот такой молодой. Жизнь ещё впереди, детей надо было растить. А ты ушёл от жизни, оставив нам боль в душе. Родителям, родным прошу держаться. Соболезную, — выразил слова соболезнования знакомый погибшего.

Ранее мы писали, что в зоне СВО погиб морской пехотинец запаса Вячеслав Сирик. Он служил в 55 дивизии ТОФ. Вячеслав Сирик родился 15 августа 1983 года, до 40 лет он не дожил полтора месяца (погиб в конце июня).

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