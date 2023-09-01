«Дак как так? Я не верю!»: в зоне СВО погиб еще один тюменец

Ранее мы писали, что в зоне СВО погиб морской пехотинец запаса Вячеслав Сирик. Он служил в 55 дивизии ТОФ. Вячеслав Сирик родился 15 августа 1983 года, до 40 лет он не дожил полтора месяца (погиб в конце июня).