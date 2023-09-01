«Дак как так? Я не верю!»: в зоне СВО погиб еще один тюменец

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В тематических социальных сетях появилась информация о смерти тюменца, погибшего в зоне СВО. Администраторы сообщества 1 сентября опубликовали фотографию молодого человека с подписью «Сегодня героически погиб наш односельчанин Нечаев Дмитрий Александрович. Вечная память».
Местные жители выразили соболезнования родным погибшего.
— Да как так? Я не верю! Ты рядом с нами. Я вот только о тебе вчера вспоминал, когда ты приедешь, с братом говорил. Говорил, что скоро в отпуск им… Спи спокойно, братишка. А видишь, вот такой молодой. Жизнь ещё впереди, детей надо было растить. А ты ушёл от жизни, оставив нам боль в душе. Родителям, родным прошу держаться. Соболезную, — выразил слова соболезнования знакомый погибшего.
Ранее мы писали, что в зоне СВО погиб морской пехотинец запаса Вячеслав Сирик. Он служил в 55 дивизии ТОФ. Вячеслав Сирик родился 15 августа 1983 года, до 40 лет он не дожил полтора месяца (погиб в конце июня).