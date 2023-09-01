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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

Стоимость билета на самолет до Сочи снизилась на 30%.

Билеты в Сочи из Тюмени резко подешевели на треть

1 сентября 2023, 08:03
Фото: 1MI
Стоимость билета на самолет до Сочи снизилась на 30%.
Тюменцам стал доступнее отдых в Сочи. Компания «Победа» снизила стоимость билетов на 30% по тарифу «Базовый» и на 40% по тарифу «Максимум».

Авиакомпания «Победа» снизила стоимость билетов на 30%. На сайте авиаперевозчика сообщается, что полет в одну сторону одному пассажиру обойдется в 9 тысяч 099 рублей. Тогда как еще в августе стоимость аналогичного билета составляла 12 тысяч 699 рублей.

— Рейс Тюмень — Сочи. Дата вылета: 4 сентября. Тариф «Базовый» (без багажа): 9 099 рублей. Тариф «Максимум» (багаж до 20 кг): 13 599 рублей, — сообщается на сайте компании.

Стоимость тарифа «Максимум» в августе этого года составляла почти 19 тысяч рублей, что на 40% выше нынешней цены.

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