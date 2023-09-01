Билеты в Сочи из Тюмени резко подешевели на треть

Авиакомпания «Победа» снизила стоимость билетов на 30%. На сайте авиаперевозчика сообщается, что полет в одну сторону одному пассажиру обойдется в 9 тысяч 099 рублей. Тогда как еще в августе стоимость аналогичного билета составляла 12 тысяч 699 рублей.