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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:27

Абрамченко заявила о важности экологического просвещения в школах

Абрамченко заявила о важности экологического просвещения в школах

1 сентября 2023, 06:27
Фото: reo.ru
Вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила, что экологическое образование и просвещение являются неотъемлемой частью формирования у молодежи экологического мировоззрения и экологической осознанности, понимания важности сохранения природы для будущих поколений.

По этой причине в рамках внеклассных занятий «Разговоры о важном» детям и подросткам предстоит в том числе рассмотрение тем экологии и защиты окружающей среды. Об этом сообщает gorod55.ru.

В прошлом учебном году, как сообщила Виктория Абрамченко, тематическое занятие «День Земли» проводили с применением интерактивного курса «Зеленая школа» для учеников 1–11 классов, запущенного ППК «Российский экологический оператор». Основная цель курса заключается в формировании осознанного потребления, корректного обращения с отходами и рационального природопользования.

Вице-премьер подчеркнула, что ведущую роль в экологическом воспитании молодежи имеют движения волонтеров, а также инициативы со стороны делового сообщества. Так, в прошлом учебном году в России было проведено более 50 экскурсий на объекты инфраструктуры обращения с твердыми отходами в 17 регионах России; в них участвовали более 2,5 тысячи граждан. Для повышения экологической грамотности, расширения информированности в сфере экономики замкнутого цикла и переработки отходов в период проведения всероссийской акции по сбору вторичного сырья «Миллион — Родине!» проходили эколого-просветительские уроки для школьников и студентов. За два сезона акции в 78 регионах страны состоялось 1289 экологических мероприятий с привлечением более 178 тысяч россиян.

Вице-премьер отметила, что сегодня в системе общего образования не преподается такой предмет, как «Экология», однако она выразила уверенность, что посредством других учебных курсов, дополнительных занятий и новых интерактивных уроков, экскурсий, волонтерских инициатив и бизнес-проектов в России активно создают условия для воспитания ответственного отношения к природе и закрепления правильных экологических привычек с самого детства.

Кроме того, Виктория Абрамченко напомнила, что в 2022 году в России утвердили концепцию экологического образования для школ, а также обновили федеральные государственные образовательные стандарты. В документы, которые устанавливают форматы и методики обучения, были введены такие темы, как бережливое отношение к природе, признание масштабности экологических проблем и активное неприятие действий, несущих вред окружающей среде.

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