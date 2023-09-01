Абрамченко заявила о важности экологического просвещения в школах

Вице-премьер подчеркнула, что ведущую роль в экологическом воспитании молодежи имеют движения волонтеров, а также инициативы со стороны делового сообщества. Так, в прошлом учебном году в России было проведено более 50 экскурсий на объекты инфраструктуры обращения с твердыми отходами в 17 регионах России; в них участвовали более 2,5 тысячи граждан. Для повышения экологической грамотности, расширения информированности в сфере экономики замкнутого цикла и переработки отходов в период проведения всероссийской акции по сбору вторичного сырья «Миллион — Родине!» проходили эколого-просветительские уроки для школьников и студентов. За два сезона акции в 78 регионах страны состоялось 1289 экологических мероприятий с привлечением более 178 тысяч россиян.