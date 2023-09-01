Абрамченко заявила о важности экологического просвещения в школах

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По этой причине в рамках внеклассных занятий «Разговоры о важном» детям и подросткам предстоит в том числе рассмотрение тем экологии и защиты окружающей среды. Об этом сообщает gorod55.ru.
В прошлом учебном году, как сообщила Виктория Абрамченко, тематическое занятие «День Земли» проводили с применением интерактивного курса «Зеленая школа» для учеников 1–11 классов, запущенного ППК «Российский экологический оператор». Основная цель курса заключается в формировании осознанного потребления, корректного обращения с отходами и рационального природопользования.
Вице-премьер подчеркнула, что ведущую роль в экологическом воспитании молодежи имеют движения волонтеров, а также инициативы со стороны делового сообщества. Так, в прошлом учебном году в России было проведено более 50 экскурсий на объекты инфраструктуры обращения с твердыми отходами в 17 регионах России; в них участвовали более 2,5 тысячи граждан. Для повышения экологической грамотности, расширения информированности в сфере экономики замкнутого цикла и переработки отходов в период проведения всероссийской акции по сбору вторичного сырья «Миллион — Родине!» проходили эколого-просветительские уроки для школьников и студентов. За два сезона акции в 78 регионах страны состоялось 1289 экологических мероприятий с привлечением более 178 тысяч россиян.
Вице-премьер отметила, что сегодня в системе общего образования не преподается такой предмет, как «Экология», однако она выразила уверенность, что посредством других учебных курсов, дополнительных занятий и новых интерактивных уроков, экскурсий, волонтерских инициатив и бизнес-проектов в России активно создают условия для воспитания ответственного отношения к природе и закрепления правильных экологических привычек с самого детства.
Кроме того, Виктория Абрамченко напомнила, что в 2022 году в России утвердили концепцию экологического образования для школ, а также обновили федеральные государственные образовательные стандарты. В документы, которые устанавливают форматы и методики обучения, были введены такие темы, как бережливое отношение к природе, признание масштабности экологических проблем и активное неприятие действий, несущих вред окружающей среде.