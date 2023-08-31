Жителям Тобольска приходится покупать талоны на бесплатный прием к врачу

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске не хватает специалистов для проведения УЗИ и офтальмологов. Сохраняется высокий спрос на врачей (почти 170 вакансий) по всей Тюменской области. В частности, психиатрам предлагают до 100 тысяч рублей (всего в Тюменской области требуется 6 специалистов).