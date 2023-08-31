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Жители Тюмени не могут воспользоваться дешевым тарифом в такси

Жители Тюмени не могут воспользоваться дешевым тарифом в такси

31 августа 2023, 11:30
Фото: 1MI
Тюменцы жалуются на сервис такси Maxim. Они не могут воспользоваться новой услугой агрегатора и воспользоваться самым дешевым тарифом.
«Пользуюсь разными такси, но недавно увидела, что в Maxim новые правила и поездки стали рублей на 200 дешевле, чем, к примеру, в „Яндексе“. Решила воспользоваться. В итоге поиск машины продлился минут 30 и ничего не вышло», — сообщила тюменка изданию Ура.ру.

Пассажиры не могут воспользоваться новой опцией — «Аренда автомобиля с экипажем», она начала работать только в конце августа. Это по сути вызов такси, но на водителей машин не распространяются требования нового закона, который вступит в силу с 1 сентября. Услуга призвана снизить стоимость поездок, но пока ей воспользоваться сложно.

Другой тюменец прождал автомобиль уже 40 минут, «хотя свободные авто на карте показывались».

В пресс-службе сервиса Maxim сообщили, что на данный момент работа новой услуги дорабатывается. Летом всегда работает меньше водителей, некоторые уходят в отпуска, в ближайшем будущем ситуация с вызовом такси должна улучшиться.

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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