Жители Тюмени не могут воспользоваться дешевым тарифом в такси

Пассажиры не могут воспользоваться новой опцией — «Аренда автомобиля с экипажем», она начала работать только в конце августа. Это по сути вызов такси, но на водителей машин не распространяются требования нового закона, который вступит в силу с 1 сентября. Услуга призвана снизить стоимость поездок, но пока ей воспользоваться сложно.