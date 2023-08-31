Закон о такси, учебники с историей СВО и бесплатная медпомощь: нововведения сентября

С 1 сентября жилые помещения (квартиры, дома) будет запрещено дробить на доли менее 6 квадратных метров. Закон одобрил Совфед еще в начале июля этого года. Исключением являются ситуации, когда недвижимость делится при передаче по наследству, покупается с использованием маткапитала или в случае приватизации.



Еще одно новшество касается раздела имущества супругов. Теперь суды смогут изменить соотношение долей супругов (обычно 50/50), если один из них тайно от другого продал часть общих активов.



Согласно поправкам, суд имеет право изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе. Теперь не нужно признавать в суде сделку недействительной и собирать доказательства — будет достаточно доказать, что сделка была совершена без согласия одного из супругов, и суд может уменьшить долю недобросовестного продавца.