Закон о такси, учебники с историей СВО и бесплатная медпомощь: нововведения сентября

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С 1 сентября у некоторых граждан увеличится размер пенсии. Речь идет о тех, кому в сентябре исполнится 80 лет. Таким гражданам фиксированную часть пенсии поднимут на 7 567,3 рубля. Но сама выплата произойдет не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то увеличенная пенсия придет, скорее всего, уже в ноябре. Это повышение происходит в беззаявительном порядке.
Пенсии также пересчитают и тем, кто перестал официально работать в августе и тем, кто с 1 сентября вошел в повышенную группу инвалидности.
С 1 сентября во всех школах РФ начнут вводить федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП). Это означает, что в ближайшие два года во всех школах будет введена одинаковая последовательность изучения предметов.
Прежде каждая школа имела право вести обучение по своей программе, а каждый педагог теоретически мог лично выбирать учебники, а также трактовать темы. Теперь все учебные программы и учебники для их изучения станут едиными, то есть появится определенный стандарт для среднего образования.
Также ученикам общеобразовательных учреждений с 1 сентября начнут рассказывать на уроках о том, что такое коррупция и какие в современной России есть способы борьбы с этим явлением. Эти вопросы будут затрагиваться на уроках литературы, истории и обществознания.
С 1 сентября в 10-11 классах будет введена начальная военная подготовка, на которой детей будут обучать основам применения беспилотников. Также для школьников 10-11 классов, как и для учащихся вузов, историю будут преподавать по обновлённой программе, где содержатся сведения об СВО, новых регионах и т. д.
В Тюменской области с 1 сентября во всех школах введут единую модель профориентации, комплекс мероприятий, активностей для учеников 6-11 классов для осознанного определения будущей профессии. Предусмотрены разные направления работы — внедрение программ внеурочной работы, организация профориентационных уроков, выход на предприятия для профпроб. Нововведение поможет ученикам как можно раньше определиться с будущей профессией, быть успешней при обучении по специальности и трудоустройстве.
С 1 сентября в Тюменской области начнет действовать новый перечень неисправностей автомобилей, с которыми нельзя эксплуатировать транспортное средство. Если водитель попадется с ними впервые, то будет оштрафован на 500 рублей. Затем — грозит арест на 15 суток.
Штрафовать будут за резину не по сезону, отсутствие крепежа на колесе, наличие видеорегистратора на лобовом стекле, неисправность АБС, световые приборы, не предусмотренные конструкцией, неисправность гидроусилителя руля.
С 1 сентября начнут действовать новые правила выписки рецептурных препаратов. Поправки в постановление кабмина «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» вносят изменения в систему учета рецептов на психотропные, наркотические и некоторые иные лекарства. Стоит подчеркнуть, что изменения коснутся именно правил выписки, способов оформления и требований к хранению и уничтожению рецептов, которые выписывают на бланках. Непосредственно потребителей данное изменение не коснется.
С 1 сентября начнут действовать новые правила предоставления платных услуг в медицинских учреждениях. Ожидается, что изменения позволят гражданам гарантированно получать бесплатную помощь в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), и взимать плату за положенные услуги клиники будут не вправе.
Речь идёт о перечне бесплатных услуг:
По-прежнему пациент может пройти любые обследования и сдать анализы бесплатно, если на них есть направление от лечащего врача. Однако если гражданин решил пройти обследования по собственной инициативе, то медицинское учреждение вправе взимать оплату за эти услуги.
С 1 сентября производственные площадки компаний, которые ввозят в Россию ветпрепараты, должны будут соответствовать GMP-требованиям, принятым на международном уровне. Кроме того, ввоз продукции, произведенной на таких площадках, будет разрешен в РФ только после того, как каждую из них проверят российские специалисты.
Заметим, что импортеры уже заявили о том, что не успеют в назначенные сроки выполнить все требования, в результате чего с отечественного рынка ветеринарных препаратов может исчезнуть до 85% импортной продукции.
С 1 сентября родителям детей с ограниченными возможностями необязательно будет тратить свои дополнительные выходные дни в месяце, в котором они предоставлены. Они смогут копить неиспользованные дни и использовать по необходимости, но не более 24 дней за раз. Время отдыха нужно будет согласовать с работодателем, а общее количество разделить между родителями.
С 1 сентября российские производители слабоалкогольных напитков: пива, медовухи, яблочного и грушевого сидра не смогут реализовывать свою продукцию, если не будут зарегистрированы в специальном реестре.
Предполагается автоматический и заявительный порядок включения в реестр, а также процедура исключения из него. Если проверка установит продавца, который вне реестра производит такой алкоголь, продукция будет изъята. Аналогичные меры и в случае, если производитель не предоставил сведения о маркировке и обороте продукции, а также могут изъять пивоваренное оборудование.
С 1 сентября маркетплейсы признают участниками оборота товаров и обяжут нести ответственность за продажу контрафактной продукции. Нововведение коснется обуви, фототехники, шин, парфюма, молочной продукции и упакованной воды. Торговля товарами без специальной метки грозит штрафом в 300 тысяч рублей. Это следует из проекта постановления Правительства РФ, разработанного Минпромторгом.
Маркетплейсы будут передавать в систему «Честный знак» данные об обороте маркированных товаров. Самостоятельно контролировать, чтобы продавцы площадки соблюдали требования маркировки.
Начнут действовать штрафы для компаний, размещающих рекламу в интернете. Их будут наказывать за публикацию рекламы без специального идентификатора.
Также вступит в силу приказ Роскмонадзора о критериях контента, нарушающего законы о пропаганде ЛГБТ, педофилии и самоубийств.
С 1 сентября продавцы не смогут продавать вейпы по цене ниже минимального уровня, установленного правительством. По прогнозам экспертов, рост может составить от 30%. Это связано с общим ужесточением требований к обороту электронных сигарет.
С 1 сентября 2023 года вступают в силу изменения, внесенные в статьи 2 и 3 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и Жилищный кодекс Российской Федерации.
Согласно новым изменениям, коммунальная услуга газоснабжения будет предоставляться собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме, а также собственникам жилых домов только при условии обязательного осуществления технического обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования газораспределительной организацией. Для проведения такого техобслуживания и ремонта необходимо заключить договор с указанной организацией
С 1 сентября вводятся новые правила выбора управляющей компании. Теперь решение может быть принято только, если проголосует более 50% от общего числа собственников помещений. Ранее достаточно было 25%, что приводило к конфликтам и позволяло фальсифицировать данные.
С 1 сентября жилые помещения (квартиры, дома) будет запрещено дробить на доли менее 6 квадратных метров. Закон одобрил Совфед еще в начале июля этого года. Исключением являются ситуации, когда недвижимость делится при передаче по наследству, покупается с использованием маткапитала или в случае приватизации.
Еще одно новшество касается раздела имущества супругов. Теперь суды смогут изменить соотношение долей супругов (обычно 50/50), если один из них тайно от другого продал часть общих активов.
Согласно поправкам, суд имеет право изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе. Теперь не нужно признавать в суде сделку недействительной и собирать доказательства — будет достаточно доказать, что сделка была совершена без согласия одного из супругов, и суд может уменьшить долю недобросовестного продавца.
Контроль за перевозками пассажиров на легковых авто с 1 сентября ужесточат. В Тюменской области будут созданы три реестра, которые позволят получать всю информацию о перевозчиках и их работе: реестр перевозчиков — в нем будет размещена информация о разрешениях; реестр такси — объединит информацию о транспортных средствах, их владельцах и т. д.; реестр служб заказа такси — сведения о заказах, а также об оборудовании, которое позволяет получать, обрабатывать и хранить информацию о них.
В Тюменской области никаких дополнительных требований к транспорту в такси (цвет, класс и т. д.) вводится не будет. Но к управлению такси не допустят лиц, имеющих более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, непогашенную судимость за средние и тяжкие преступления. Получение разрешения на предоставление услуг — бесплатно (ранее — 2 тысячи рублей). Все разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, выданные до 1 сентября, будут действовать до окончания срока их действия.
С 1 сентября начнут действовать обновленные правила проезда в поездах.
Теперь граждан, отказавшихся проходить досмотр при входе на объекты пассажирской инфраструктуры, на них просто не допустят. Запрещается использовать в пути следования музыкальные инструменты и средства звукоусиления (кроме наушников и слуховых аппаратов).
Пассажиры верхних полок имеют право садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на один час в обед. Мелких собак без клетки или контейнера можно будет перевозить только по правилам для крупных собак — на полу отдельного купе, в намордниках, с поводком и под контролем владельца.
Запрещается высаживать из поезда безбилетного пассажира до 16 лет — контролеры или сотрудники поездной бригады обязаны передать его представителям органов внутренних дел.
На инфраструктуре и в поездах также теперь будет запрещено нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров.
В вагонах поездов, в том числе тамбурах, запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов.
С 1 сентября по маршруту Тюмень — Ишим — Тюмень начнет курсировать первый в России электропоезд новой модификации. В новой электричке оборудованы эргономичные пассажирские диваны с индивидуальными USB-розетками, система кондиционирования с обеззараживанием воздуха, тонированные стеклопакеты, биотуалеты, места для размещения велосипедов. Созданы условия для проезда маломобильных пассажиров.