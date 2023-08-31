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Движение

В Тюмени возвели третий уровень над развязкой за 7 млрд рублей

31 августа 2023, 03:37
Фото: 1MI
Движение
Работы на участке улиц Мельникайте — Дружбы планируют завершить в 2024 году. Возможно, что автомобилисты смогут прокатиться по обновленной дороге еще раньше.

В Тюмени на развязке улиц Мельникайте — Дружбы появился третий уровень. Он проходит сразу над двумя дорогами.

Стоимость строительства данной развязки обошлась властям в 7 млрд. рублей. На сайте госзакупок сообщается, что 30 млн. рублей были потрачены на проектные работы. Работой над дорогостоящей развязкой занимается «Мостострой-11». Завершить строительство планируют в 2024 году. Власти города сообщили, что движение на этом участке могут запустить раньше озвученного срока. Поскольку строительство идет высокими темпами.

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что на улице Мельникайте открыли правоповоротный съезд. Он позволяет автомобилистам уходить с объездной сразу на Мельникайте, не поворачивая на кольцо. Для реализации задуманного власти города поручили переоборудовать большое количество инженерных сетей.

#Тюмень#Строительство#Транспортная развязка#Развязка#Строительство дорог#Дорожное строительство#Ул Мельникайте#Авто#Анастасия Ильина
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