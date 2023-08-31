В Тюмени возвели третий уровень над развязкой за 7 млрд рублей

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:39
В Тюмени на развязке улиц Мельникайте — Дружбы появился третий уровень. Он проходит сразу над двумя дорогами.
Стоимость строительства данной развязки обошлась властям в 7 млрд. рублей. На сайте госзакупок сообщается, что 30 млн. рублей были потрачены на проектные работы. Работой над дорогостоящей развязкой занимается «Мостострой-11». Завершить строительство планируют в 2024 году. Власти города сообщили, что движение на этом участке могут запустить раньше озвученного срока. Поскольку строительство идет высокими темпами.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что на улице Мельникайте открыли правоповоротный съезд. Он позволяет автомобилистам уходить с объездной сразу на Мельникайте, не поворачивая на кольцо. Для реализации задуманного власти города поручили переоборудовать большое количество инженерных сетей.