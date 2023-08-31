В Тюмени возвели третий уровень над развязкой за 7 млрд рублей

Стоимость строительства данной развязки обошлась властям в 7 млрд. рублей. На сайте госзакупок сообщается, что 30 млн. рублей были потрачены на проектные работы. Работой над дорогостоящей развязкой занимается «Мостострой-11». Завершить строительство планируют в 2024 году. Власти города сообщили, что движение на этом участке могут запустить раньше озвученного срока. Поскольку строительство идет высокими темпами.